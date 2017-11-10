鄧紫棋當導遊 TLC全新節目帶你遊香港

2017年11月10日 04:45 中時 林承彥

鄧紫棋這次不唱歌改當導遊，帶領觀眾體會最道地的香港滋味。（圖片／TLC旅遊生活頻道）

小天后鄧紫棋四歲移居香港後便在此長大，對於香港，鄧紫棋具有相當豐沛的清感。（圖片／TLC旅遊生活頻道）

說起香港，你停留在什麼印象之中？是美麗的太平山夜景，還是豐富的道地小吃？抑或是華人圈第一個迪士尼樂園？其實香港距離台灣僅不過一個多小時的航程，只要想去，隨即動身，一點都不是難事。現在香港小天后鄧紫棋就要以在地人的身份告訴大家，她成長的香港，究竟有多好玩。

香港原以廣東文化為主，也曾接受過西洋采風的洗禮，成為華洋融合的獨特文化，有飲茶、燒臘、絲襪奶茶、大牌檔等許多特有美食，不僅如此，還有著美麗的自然風景及特有的街景文化：太平山、維多利亞港、女人街、蘭桂坊，諸多景點，讓人目不暇給。

現在TLC旅遊生活頻道全新節目《美食無國界：香港》，特別邀請到香港小天后鄧紫棋(G.E.M.)來擔任導遊，並與主持人身兼當家主廚Soac（索艾克）帶觀眾暢遊香港，一起吃喝玩樂，告訴我們香港究竟該怎麼玩，最好玩。

Soac踏足香港非常多次，但沒吃過香港人最愛的魚蛋、甚至連雞蛋仔都沒有吃過！鄧紫棋聽聞直呼「太誇張了。」為了讓Soac體驗在地美食，鄧紫棋特別帶隊前往香港傳統茶餐廳，享用香港有名的甜點「西多士」。

不僅如此，主持人Soac也踏足嘉咸街市集，深入擁有70多年歷史的近記粉麵廠。對於這趟旅程，Soac表示：「香港有種特有的魅力，一直吸引我，不僅僅是美食抓住我，還有在地的獨特文化，非常迷人。」

全新節目《美食無國界：香港》將於11月12日及11月19日，每周日晚間9點，於TLC旅遊生活頻道播出，並於週一下午4點重播，香港旅遊攻略全在這，想安排一趟香港輕旅行的觀眾們千萬不要錯過。

(中時)