尾牙大吹異國風 繽紛盛宴創新選擇

四人份也能吃得滿足。（圖片／棧直火廚房Zhan F-U Kitchen）

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八人份則是華麗腴美。（圖片／棧直火廚房Zhan F-U Kitchen）
「棧直火廚房」，將屋齡逾六十年的老屋進行改造，充滿濃濃復古感與工業風，充分傳遞店內靈魂設備黑鐵烤架與原木碳烤之意象。（圖片／棧直火廚房Zhan F-U Kitchen）

中國人設宴講究圓滿，所以總以圓桌為單位，象徵團圓如意、圓滿吉祥。不過這樣的傳統觀念也逐漸受到挑戰，這幾年先是以自由度高的BUFFET受到矚目，而最近連菜餚也開始土洋合併，就連墨西哥餅、馬賽海鮮湯這種「洋玩意兒」也能登上尾牙餐桌？讓人大呼驚奇。

歲末年終是聚餐開趴的大旺季，不僅耶誕跨年，緊接著來的尾牙春酒，也讓設宴之人大傷腦筋，就想從其中擷取新意，辦一場叫好又叫座的華美饗宴。而位於中山北路商圈，由中保集團轉投資的個性餐酒館『棧直火廚房Zhan F-U Kitchen』自11月22日起至翌年3日31日止推出的「繽紛歡聚饗宴」，就以各種異國佳餚，迎戰趴踢旺季。

這家餐廳的主廚野心實在頗大，不僅集結美墨、法式、西班牙等多國料理手法，還加上創意巧思繽紛呈現異國風味，經典菜餚如馬賽海鮮湯、墨西哥餅、海鮮燉飯、翻轉蛋糕、香料熱紅酒等都成為餐桌珍饈，不僅適合聚餐派對，甚至公司行號尾牙、春酒亦可顛覆以往中式桌菜，給人耳目一新的嶄新感受。

創意料理看似華麗，但索價也不算高昂，以四人份4200元+10%、八人份9600元+10%套餐供應。若想有個匠心獨具的尾牙盛宴，老闆們不妨考慮節慶感濃厚的異國佳餚宴吧！

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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