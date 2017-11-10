馬國超擬真恐龍特展 帶你重返侏羅紀

2017年11月10日 04:55 中時 林承彥

栩栩如生的恐龍模型，光是靠近彷彿就能感受到喘息聲。（圖片／馬來西亞觀光局）

還有什麼動物在消失數千萬年後，還在世人面前備受矚目，絲毫未減熱潮的？一億六千五百萬年前的侏羅紀時代，當時稱霸地球的恐龍，直到今天還是眾人關注的焦點，可說是風頭最盛的動物明星。

而今年，就在馬來西亞旅遊諮詢中心舉辦的「Dinosaurs Alive」恐龍展，現有超過40隻真實比例大小、會動會叫，栩栩如生的恐龍重返你面前，讓你不用穿越時光隧道，就能跟這些龐然大物近距離接觸。

無論是暴龍、雷龍、還是三角龍，超過40隻大大小小的恐龍現身馬來西亞吉隆坡，展區內最小的恐龍有大象寶寶的大小，而最大的就屬身長25公尺的巨型暴龍模型，透過精細逼真的造型來展現史前樣貌，並藉由機械移動加上燈光聲效，帶給大家截然不同的感官體驗。

除了近距離參觀及了解各種各樣的恐龍，現場還有恐龍蛋及化石挖掘區，適合家庭親子同樂，體驗當一日古生物學家，並可以組裝恐龍骨頭。「Dinosaurs Alive」恐龍展已於今年7月14日展開，並將於2018年1月14日結束，為期六個月的展期，至今時間已所剩不多，想要飽覽大蜥蜴真面目的，可要把握最後的展期了。

(中時)