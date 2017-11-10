中國人喜歡川普什麼？環時揭露原因

2017年11月10日 06:25 中時電子報 陳舒秦

川普早已是全球政治明星，也是中國網路上最紅的世界政治領導人之一，隨著這次他訪中受歡迎程度也可見一斑，中國媒體環球時報分析「中國公眾大多喜歡川普的什麼」，指出中國人欣賞川普直來直去的性格、川普做明星和生意人的表現出色、他尊重我們的國家元首，多次公開讚揚習近平主席、小外孫女念唐詩等理由，讓民眾對他的正面印象大增。

環時指出，第一中國人欣賞川普直率性格，與希拉蕊的裝腔作勢那一套形成反差，在競選時期就博得許多人好感。

第二，雖然川普的美國優先情結很重，但也是對華政策方面的務實派，迄今不會拿人權等意識形態的事情糾纏中國，這讓中美關係可以集中於實質問題的合作處理。

第三，他尊重國家元首，多次公開讚揚習近平主席。十九大之後他還迅速打電話，祝賀大會勝利閉幕和習近平連任總書記，這是對中國體制的尊重，也是第一位這樣做的美國總統。

第四，他的家庭是重大加分因素，孩子成功，女兒伊凡卡、女婿成功，對中國年輕人有吸引力。加上小外孫女念唐詩、唱中文歌更加拉近了川普一家與中國社會的距離。

第五，川普做明星和生意人的桀驁不馴表現，很經得被批評，對他的挖苦往往變成一種額外加分效果。

第六，川普關注民生經濟問題，讓大家覺得這一點很務實。

不過環時也說川普實在難以掌控，中國人對川普感覺不踏實的一點是，會不會在某個時刻又突然發個推特，說出讓中國難堪的話？這誰也無法控制。

(中時電子報)