「當代經典讀劇節」12月登場！演繹王爾德戀上同性美少年

「當代經典讀劇節」12月登場！（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

文學巨擘王爾德戀上同性美少年！這段歷史將在劇場重現！第五屆的讀劇節所選四個炙手可熱、話題性十足的劇本：《嚴重猥褻：王爾德的三次審判》(Gross Indecency：The Three Trials of Oscar Wilde)、《大象之歌》(The Elephant Song)、《Cock》和《Blink》，囊括愛情喜劇和社會議題。

偉大文學家王爾德最輝煌的時期，同性戀被視為妨害道德之罪，他與少年純粹的愛卻使自己沾染上一身的汙泥並往輿論最深處陷落，那些在他文學作品中的純粹美好也沾上了淡淡的哀傷……；於2014年被改編為電影《憂傷大象之歌》的劇本將原味重現精神疾病患者與醫生精彩的心理戰辯論，這一回用讀劇演出讓你更專注於劇作本身的細節；

《Cock》喜劇效果書寫主角如何面對自己的兩性愛人們，讓觀眾彷彿置身其中，與主角一起面對社會認同以及「我是誰？」的這個議題；一部怪奇又暖感交織的愛情喜劇《Blink》將展開一段迷人、微妙又黑暗的有趣故事，他們墜入愛河，即使他們從來沒有說過一句話……。

邀請４位劇場名導演、１９位資深劇場演員與新生代劇場人齊聚讀劇節

邀請知名劇場導演陳仕瑛、楊景翔、蘇洋徵以及同黨劇團邱安忱執導讀劇，其中有多位導演的作品獲得牯嶺街小劇場年度評審團大獎，更有作品獲得台新藝術獎提名，與多位知名劇場、影劇演員合作同台，帶給當代經典劇本精彩的演出陣容。

同黨劇團「當代經典讀劇節」不僅是推薦給一般大眾，更可成為藝術創作者獲得新知的來源，提供觀眾對於當今世界劇壇（特別是劇本創作層面）更多樣化的選擇，在舞台劇劇作中能有通盤的看見與瞭解。期待經由每年的讀劇節，讓觀眾耳目一新、從讀劇演出中領略劇場魅力，藉由閱讀首見的翻譯劇本，刺激劇場文本多元發展。

第五屆當代經典讀劇節

2017/12/21 (四)19:30

2017/12/22 (五)19:30

2017/12/23 (六) 19:30

2017/12/24 (日) 19:30

演出地點：

台灣大學藝文中心雅頌坊（台北市大安區羅斯福路四段1號）

(中時電子報)

「當代經典讀劇節」
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