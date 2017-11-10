世足》爭議手球負瑞士 北愛教頭森77

2017年11月10日 07:12 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2018俄羅斯世足歐洲區資格賽10日展開最終的附加賽，北愛爾蘭因為柯瑞艾凡斯（Corry Evans）被吹判禁區內爭議手球，讓瑞士罰進12碼球，於首回合主場0比1飲恨，讓總教練歐尼爾（Michael O'Neill）生氣的說，裁判哨音完全沒給他們主場優勢。

「裁判能在那種情況下判12碼球真的很令人吃驚，」歐尼爾賽後表示，「他就在6碼外，中間沒有人擋住視線。柯瑞只是要擋球，他轉了身體，球打到肩膀的部分比手臂多，吹手球犯規是不可思議的。」

瑞士左後衛羅瑞格茲操刀罰進12碼球。（路透）

狀況發生在第58分鐘，瑞士射手沙基里（Xherdan Shaqiri）在禁區邊緣起腳射門，球打在柯瑞艾凡斯的右手臂，羅馬尼亞籍裁判哈特岡（Ovidiu Hategan）吹判12碼極刑，但從重播畫面來看，艾凡斯的手臂並未向外伸，判決有些嚴厲。

「我不知道他是不是漏吹了一個犯規或越位，所以補一個哨回來。那個判決真的令人無言，在那種情況之下，你很難繼續踢好比賽。」歐尼爾說。

當事人沙基里則說，他不確定那球是不是該判12碼，但瑞士這一勝實至名歸。「我只是要射門，不知道球有沒有碰到他的手。裁判後來吹了，球賽就是這樣。重點是我們控制全場，創造出很多機會，進球只是時間問題，勝利是我們應得的。」

的確，北愛是被吹了一個爭議罰球，但他們全場沒有任何射正，也是主場0比1落敗的關鍵之一。歐尼爾希望把怒火轉移成動力，在第2回合作客巴塞爾時討回來，逆轉晉級暌違32年的世界盃。

「我們還沒出局，只是總比分0比1落後。也許第2回合我們會有好運氣，遇到一位在那種情況會對我們比較好的裁判。」歐尼爾說。

(中時電子報)