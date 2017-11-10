米其林要來了 台北遠東飯店請他來「摘星」

2017年11月10日 07:39 工商 姚舜

用南瓜盛盤的〈起司鮮鮑稻庭麵〉，內有鮑魚和稻庭烏龍麵與濃湯，並舖上巧達起司焗烤，是一道結合日式與西式手法烹調的「新派粵菜」。（圖／姚舜攝）

〈海膽鮮蝦炒鮮奶〉必須精準掌控油溫與火候才能呈現柔滑口感，以魚子醬綴飾則為菜餚增艷賦味。（圖／姚舜攝）

〈芭樂話梅骨〉的提味醬汁是用爆香的薑、生蔥、乾蔥，以及冰糖、茄汁、酸梅一起熬煮，並搭配芭樂片呈盤上桌，甜鹹酸甘交織出好味道。（圖／姚舜攝）

〈阿拉斯加蟹肉瑤柱燕窩羹〉是經典高檔粵菜湯品，主廚用新鮮阿拉斯加蟹肉入饌，使湯頭滋味更鮮美。（圖／姚舜攝）

過去粵菜師父烹調花膠條時多以「炒」功，陳國華則是先乾煎至表面微酥，再用高湯略煨後下蟹肉再乾炒成〈乾撈蟹肉花膠膠條〉，口感Q彈且更香。（圖／姚舜攝）

〈酥炸三寶〉是由蝦仁、帶子和酥炸石斑魚片三種海鮮食材共烹。（圖／姚舜攝）

甜點〈牡丹酥〉的酥皮是靠油皮與水皮交疊揉製麵糰，並結合細膩刀工與油溫掌控，才能作出牡丹花瓣的效果。（圖／姚舜攝）

陳國華原是香港九龍香格里拉大酒店〈香宮〉粵菜餐廳副主廚，如今被集團派來台灣接掌香格里拉台北遠東大飯店〈香宮〉主廚，最重要任務就是「摘星」。（圖／姚舜攝）

米其林集團正式將台北納入紅色〈米其林指南〉評鑑體系，並宣布在明年第一季出版〈2018台北米其林指南〉，除讓食家饕客與「追星吃貨」雀躍不已，國際觀光飯店與高檔餐廳亦啟動「備戰模式」，除全面提升菜餚品質與服務水準，擁有國際連鎖優勢的飯店亦調兵遣將，徵召曾在米其林摘星餐廳掌杓或歷練的資深主廚到台灣坐陣，目的只有一個，就是：摘星。

香格里拉酒店集團就調派了曾連續多年得到米其林二星的九龍香格里拉酒店〈香宮〉餐廳副主廚陳國華來台，接掌擔任香格里拉台北遠東大飯店中餐行政主廚，並總綰館內〈香宮〉粵菜餐廳兵符。經過陳國華調整後，台北遠東〈香宮〉菜單亦全面更新，其中不少菜餚並標榜創作靈感更源於九龍〈香宮〉，值得食饕鑑賞。

1981年開業的九龍香格里拉大酒店，在香江始終是富商名流青睞的飯店，館內旗艦餐廳〈香宮〉，更是香江名流巨賈、影視紅星經常光顧的高檔粵菜餐廳，擁有非常純正的「美味DNA」，在香港首次出版〈米其林指南〉時即得星級肯定。為延續優良傳統並確保「星光不滅」，香格里拉酒店集團投注非常多心思與力氣在該餐廳上，而曾擔任九龍〈香宮〉的主廚葉志祥、莫傑強等亦俱為爐火純青、廚藝精湛的一時之選。

據了解，為進一步提高餐廳菜餚水平，過去台北遠東飯店曾多次向香格里拉酒店集團要求，調派九龍〈香宮〉主廚來台北〈香宮〉駐店，惟為了「謢星」，九龍香格里拉酒店只願派主廚來台客座，以免主帥更動，餐廳菜色走味變動。如今台北正式納入米其林評鑑系統，九龍香格里拉首肯放人讓陳國華來台助拳，顯示香格里拉酒店集團對米其林的重視，而陳國華自是責任重大。

人很謙虛客氣、風度翩翩的陳國華，10多歲時即入行，並曾先後在香港〈利苑酒家〉、〈東海海鮮酒店〉，以及美心集團旗下多家〈美心酒樓〉歷練。他來台前的上一份工作是在九龍香格里拉店〈香宮〉擔任副主廚，舉凡經典粵菜或近年蔚為香江主流的「新派粵菜」，陳國華均能烹調得精準到位。

米其林集團區域總裁方諾德(Bruno de Feraudy)本周一來台宣布出版〈台北米其林指南〉時，透露一家餐廳如欲被米其林推薦或摘星的5大基本條件：1.食材，2,廚藝，3.創新，4.體驗，5.物有所值。如今系出香港二星餐廳的陳國華坐陣香格里拉台北遠東飯店〈香宮〉，食家饕客不妨檢閱他演繹的菜餚是否符合上述標準。

主廚精選品味套餐中的〈阿拉斯加蟹肉瑤柱燕窩羹〉、〈黑海鹽香煎和牛粒〉、〈濃雞湯蟲草花鮮百合番茄盅〉、〈起司鮮鮑稻庭麵〉，以及單點菜式如〈乾撈阿拉斯加蟹肉花膠條〉、〈海膽鮮蝦炒鮮奶〉等菜式，都是食材用料嚴選且絕對新鮮，同時廚功不厭繁複、食材彼此組織和諧協調，呈盤悅目吸睛、風味明顯且口感極富層次的美餚。

美味，是米其林祕探最重視的環節，故陳國華亦特別重視菜餚風味與口感。〈蟹肉瑤柱燕窩羹〉的湯頭用豬肉、雞骨、雞肉與金華火腿熬製後，會再加一次金華火腿入湯內續熬以增加濃鮮度。炒製〈蟹肉花膠條〉時，過去廚師多是將口感彈Q的花膠條漲發後即與蟹肉合炒，陳國華則是將花膠條見沾粉再香煎，故吃起來多了焦香與微脆，口感更佳。

〈起司鮮飽稻庭麵〉是一道融合西式廚藝與日料食材烹製的創意菜餚，陳國華將稻庭烏龍麵條與整隻鮮鮑魚放置於蒸熟後的南瓜盅內，再注入香濃湯頭，鋪上一層起司放置烤箱烘烤，隨著溫度上升，南瓜的芳甜滋味及濃厚的起司湯頭滲入麵條中，相汲相融滋味，馥郁濃鮮。

台北遠東飯店〈香宮〉的菜餚在陳國華到任後，不只有了新味道，菜餚的形色與呈盤力求向港澳摘星粵菜餐廳看齊。其實，能否摘星得看「造化」，菜色好吃好看且維持一致性，就是食客之福。

(工商)