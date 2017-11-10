愛播講堂》許毓仁.蘇拾忠.徐嘉凱 對談新創產業及文創未來大戰略

2017年11月10日 07:40 中時電子報 綜合報導

由知名校園民歌手李建復創立的台灣第一個結合課程與演講內的知識服務平台-愛播講堂,，繼9月份《王偉忠vs張大春瘋狂講座》後，再次重磅出擊,一口氣找來三位新創與文創產業的創業大師與天使投資的王牌講師，共同前瞻2018年新創產業的未來趨勢!在產促條例通過後,投資抵稅的優惠,有那些新興產業能成為最具市場潛力的明星,2018年的創業成功秘笈將如何一步到位，滿分得點,11月26日(日)下午2點半，許毓仁、蘇拾忠及徐嘉凱將在愛播講堂首度同台,細說分明, 提出『2018新創產業及文創未來的大戰略』!

年終時刻,愛播講堂的第二場秋冬知識饗宴活動,幫大家作產業的回顧與整理,前瞻2018年的產業景氣與未來,邀請TEDxTaipei 創辦者許毓仁、台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠、網路劇《Mr.Bartender》導演徐嘉凱，11月26日(日)下午2點半在華山1914園區烏梅劇場，分享創業經驗和心得，許毓仁將以創辦TEDxTaipei 的不設限、以「未知」形塑出創業價值觀，蘇拾忠以經驗媒合新創團隊和天使投資人，徐嘉凱為非典型創業者，將以其曾經募資失敗、獨立集資後重啟網劇拍攝的經驗,告知他對商業模式的體悟心得。難得聚首的三人首次同台,更將透過鏗鏘對談提出『2018新創產業及文創未來的大戰略』，期望幫助新創產業，奪得先機！

想親自感受愛播講堂裏三位創業大師的講座魅力, 領略新創經驗與創業投資見解，讓正在創業或準備創業、需要募資或需要天使、創立品牌或追尋夢想的新創夥伴,找到正確新創方向！快上愛播講堂與UDN售票網購票。

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◎主講者檔案

‧TEDxTaipei 創辦不設限

許毓仁是創業家也是現任的第九屆立法委員，TEDxTaipei 創辦者暨策展人、TED 亞洲大使。執著於找故事、說故事。喜好文學、電影，大學主修英文和新聞，工作和求學的足跡踏遍世界各地。他在2008年以講座方式傳達新理念，舉辦大哉問論壇(The Big Question Conference)，可視為TEDx Taipei的開端。2009年取得TED授權，成為亞洲第一個得到授權的城市。

許毓仁的創業心得是，在創業的過程中，常常要想出100個主意，卻又常被推翻掉，最後只能留下1個，而且也不知道會不會成功。而創業不見得需要一個偉大的想法，你只需要去解決問題，而且是自己認為需要解決的問題，所以千萬不要設限。

‧天使下凡了嗎？

蘇拾忠現任台灣天使投資協會秘書長及中華民國股權投資協會秘書長。曾經創業科技公司並擔任證券公司、管理顧問公司、創投公司高階經理人，平面媒體總編輯等職務。在企業、媒體及創投各方面有全面的見解！

蘇拾忠表示，台灣的未來發展是「創新‧創業」！現在的政策及資源有三大助力，估測能吸引或浮現更多的天使投資人。一是財政部推動天使投資人租稅減免；二是國發基金已匡列第二階段10億元創業天使投資方案；三是閉鎖型公司專章大幅改善天使投資人與新創事業的維繫。「如今政策面營造十分有利於新創的環境，仿如1990年政策全面鼓勵創投的翻版」。

‧非典型創業者

徐嘉凱，2014年底，23歲，因為夢想而創辦了SELFPICK PRODUCTION，並在完成了網路影集《Mr.Bartender》後，於2016年底成立了自己的文創酒吧「私室」，並同步製作同名影集《私室》，由謝祖武、黃尚禾、鄭人碩領銜演出。立志打造出台灣第一個有品牌價值的新媒體製作商。

徐嘉凱在2015年10月於flyingV的群眾募資計畫失敗，2016年5月5日 《Mr.Bartender》獨立集資開始，集資成功重啟《Mr.Bartender》第二季第四集與第三季拍攝計畫。在2017年5月獲得注資1500萬。《Mr. Bartender》在YouTube累積點閱逾510萬次，在FaceBook累積近10萬鐵粉，周邊商品銷售近200萬，引起廣大的回響。

領略名人大師智慧

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(中時電子報)