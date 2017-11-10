11／10 三大報頭條要聞

2017年11月10日 07:39 中時電子報 編輯整理

◎中國時報

●中美達成史上數額最龐大商貿交易！在大陸國家主席習近平和美國總統川普見證下，雙方簽署了價值2535億美元（約7.6兆台幣）的合約。川普和習近平經過兩天的相處也變成麻吉，互動氣氛良好。在貿易和北韓問題上，川普甚至主動為北京緩頰，表示「不會責怪中國」，「相信中國可簡單快捷地解決朝鮮問題」。

●兩岸因歷史因素，造成台灣恐共陰影揮之不去，已影響兩岸融合，面對「台獨」利用恐共心理，以拖待變去中國化，學者專家昨在《中國時報》和《旺報》主辦「兩岸好，台灣才會好」座談會上建議，應以「播種」精神，向下扎根，拉近兩岸民眾距離。民調顯示，台灣雖有些人支持台獨，但願意為台獨而戰的人還是少數，證明民眾要的是更幸福、更美好的和平歲月。

●眾所矚目的習川會落幕，各界聚焦中美簽署了刷新世界經貿史的超級大單，台灣幾乎被晾一邊，僅中共官媒行禮如儀談到台灣問題仍是重要核心問題。這場中美峰會，凸顯北京和華府經貿關係深化，卻也折射出台灣被邊緣化的危機。

◎旺報

●《中國時報》、《旺報》9日下午舉辦「兩岸好 台灣才會更好」座談會，擔任主持人的《中時》社長王丰強調，希望透過本次座談會找到化解兩岸僵局的良方，為降低兩岸敵意、化解彼此誤會、增進互信與了解，投注更多的正面能量；他感嘆，雖然經過30年的交流，但台灣還有高達三分之二民眾沒去過大陸，因此溝通交流很重要。

●美國總統川普近日訪華，促成中美經貿對話與合作，但值得玩味的是，過去常開口對中美匯率發表意見的川普，這次卻隻字不提。即便保持低調，大陸外交部9日發表聲明中卻指出，中美雙方願進一步加強宏觀經濟政策包括財政、貨幣和匯率政策的協調。這也側面顯示，即便沒有放在檯面上，中美就貨幣政策、匯率的角力仍暗潮洶湧，成為此次中美貿易主軸外的「隱藏版重點」。

●面對一位前所未見的非典型政治人物來訪，大陸一個有數百個工作人員的祕密單位對美國總統川普進行分析研究，舉凡川普的生活習慣、閱讀的書籍、電視節目、喜歡的食品等都不放過，相關研究報告會送給國家最高領導人習近平。分析人士稱，「沒有任何一個細節會被漏過」。

◎工商時報

●美國總統川普昨（9）日出訪北京，中國大陸也送上一份大禮。在川普及大陸領導人習近平共同見證下，中美兩國企業家簽署多項協議，其中，OPPO、Vivo、小米等陸系手機品牌未來3年內將向高通採購高達120億美元的手機晶片，此舉將對聯發科營運造成直接性的衝擊。

●習川會昨（9）日簽署逾2,500億美元、世紀最大的經貿合作案，消息一傳出，台日韓股午盤過後大跳水，台股擔心遭邊緣化，上市櫃成交值爆出逾2千億元、6年來最大量，不但摜破所有短期均線，10,800點宣告失守，跌幅居亞股之首。

●兩岸官員在本屆APEC首度破冰，雙方首長先公開互動。經濟部長沈榮津和國發會主委陳美伶昨（9）早出席APEC峴港石雕公園開幕式時，與大陸商務部副部長王受文、大陸外交部副部長李保東握手寒暄，沈榮津更數次主動與李保東攀談。

(中時電子報)