連上12天民眾氣炸！溫拿李茂生解析民眾魯蛇原因

2017年11月10日 07:48 中時電子報 陳怡文

「一例一休」再修法，卻「意外迸出一例一休」，嚴重綁住勞資彈性，衍生許多問題，可能造成勞工連上12天班，引發民眾議論。台大教授李茂生在臉書PO文表示「勞工們，你知道為什麼我是溫拿(winner)，而你們是魯蛇(loser)嗎？」因為你們要求休息，而我則是嫌休息是浪費人生。

行政院會9日在勞團抗議聲中通過「一例一休」再修法版本，行政院長賴清德表示，這次修法以「四不變」、「四彈性」顧及勞工及企業經營需求，希望朝野共同拚經濟，勞資理性面對，不要產生對立。但民眾抱怨聲四起，有網友認為「一例一休，現在成了不眠不休！」。

李茂生則表示實在搞不懂為何大家反對14休2，一定要堅持7休1。有些人能力強，連續工作12天，絕對沒問題啊。質疑「為何要用法律強制他一定要7天中休1天。」李稱「我連續工作20個月沒休息，都沒問題啊。不對，我是連續工作20年都沒休息過啊。」

接著說「勞工們，你知道為什麼我是溫拿，而你們是魯蛇嗎？因為你們要求休息，而我則是嫌休息是浪費人生。」詢問網友「你們沒聽過一句諺語嗎？」滾動的石頭是不會長青苔的。李茂生直指「你們身上都長滿了青苔，讓我看到就不舒服。」李茂生犀利發言，網友認為是「講反話」。

(中時電子報)