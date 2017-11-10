影》飆罵「屬狗的」還摔公文！議員鍾淑英大鬧竹市府

2017年11月10日 08:02 中天 何孟謙 、蘇憶歡 中時電子報／ 楊馨 、蘇憶歡 中時電子報／

竹市議員鍾淑英，一連串的脫序行為讓網友直呼：「太誇張！」。(圖／擷取自鍾淑英臉書)

國民黨新竹市議員鍾淑英在質詢上，先是諷刺交通處長倪茂榮是屬狗的，之後又被網友爆料，疑似到秘書長室翻桌大鬧，脫序行徑不斷，市府發聲明譴責。

有網友在PPT指出，一名在新竹市政府服務的替代役在中午休息時間，目擊到議員鍾淑英在新竹市政府秘書長陳章賢的辦公室大聲囔囔，等到陳章賢回到辦公室時，鍾淑英還對著陳章賢大聲咆哮，甚至還翻桌、丟手機，現場一片狼藉。

網友在PTT指控，竹市女議員鍾淑英在市府大聲咆哮還翻桌、丟手機。(圖／擷取自PTT)

網友在PTT指控，竹市女議員鍾淑英在市府大聲咆哮還翻桌、丟手機。(圖／擷取自PTT)

新竹市政府晚間也發表聲明表示，對於這起事件深表遺憾，希望民意代表與市府間能相互尊重，這樣才能讓市府變得更好。聲明中還強調，不管在任何場合、時間點，對市府人員進行言語、肢體暴力等，市府都將給予最嚴厲的譴責。

鍾淑英8日在新竹市議會質詢時，質疑市府圖利特定建築師，暗諷新竹交通處處長倪茂榮「你不是屬狗的，是屬什麼？狗拿耗子也關你的事喔？」，遭人批發言不當。而事隔一天，又到市府秘書長的辦公室大鬧，也讓網友直呼實在是「太誇張了！」

(中天)