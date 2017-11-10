花蓮旅遊成兩極化！原來歐美觀光客都跑到這…

2017年11月10日 07:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「花蓮！我來了！」歐美觀光客最愛花蓮的太魯閣，然他們來花蓮喜歡住在哪呢？陸客銳減、景氣低迷，當台灣觀光陷入愁雲惨霧之際，以旅遊為大宗的花蓮也受到嚴重衝擊！據花蓮縣政府觀光旅遊處的資料，花蓮縣境內目前共有1700多家合法民宿，但受到景氣低迷以及中國客不來的影響，今年已經有89家民宿業者，因為受不了貸款壓力，將民宿拋售。

2017世大運期間，來自克羅埃西亞的射箭選手來花蓮太魯閣遊玩。（圖取自華聯假期-明利旅行社Facebook）

●花蓮飯店競爭多「強者恆強、弱者恆弱」！

有好山好水的花蓮，卻仍是許多投資客的最愛，至今仍有許多大型新興飯店建設中！據花蓮縣導遊領隊協會康玉玲分析，其實目前花蓮飯店業者成兩極化，「強者恆強、弱者恆弱」！

將於明年開幕的「花蓮瑞穗春天酒店」以歐風城堡造型，尚未開幕已成為旅客熱門的打卡景點。（導遊黃崧粼提供）

過去處於中價位的民宿因缺乏特色，因此陷入危機，然大型連飯店業者仍看好花蓮的好山好水，如將於明年開幕的「花蓮瑞穗春天酒店」以歐風城堡造型，面向太平洋，未來定價接近萬元等級！另以湖光山色、如夢如幻的「雲山水民宿」、海洋villa搭配歐風建築的「斯圖亞特民宿」即使高價，也常常是一房難求，可見花蓮旅遊市場仍大有可為！

雖說中價位的花蓮民宿遇到瓶頸，然有特色、美景的高級飯店仍是一房難求！（圖為「花蓮斯圖亞特海洋莊園民宿」，導遊黃崧粼提供）

太魯閣國家公園中中外馳名的壯麗景色，吸引很多觀光遊客前來觀賞。（達志影像／shutterstock提供）

話說花蓮的自然美景在國際榜上有名！英國維京旅遊保險公司在2007年做了一份旅遊問卷調查，花蓮的太魯閣國家公園被選為世界十大旅遊景點的第5名。高山峽谷、鬼斧神工的「太魯閣」，原民風情與特色美味更是歐美觀光客難以忘懷！

外國觀光客入住「洄瀾窩青年旅社」。（圖取自「洄瀾窩青年旅社」Facebook）

●歐美背包客的最愛旅社 鄰近花蓮火車站

然歐美觀光客來花蓮過去喜愛住中價位的民宿，然現在他們大多去住哪呢？據導遊康玉玲透露，原來歐美觀光客現在最喜歡住的是鄰近花蓮火車站，一棟9層樓綠色建築—「洄瀾窩青年旅社」。

距離花蓮火車站有2分鐘步行路程的「洄瀾窩青年旅社」成為背包客的住宿天堂！（圖取自「洄瀾窩青年旅社」官網，背包單人床房型介紹）

距離花蓮火車站有2分鐘步行路程，提供免費WiFi和陽光露台的「洄瀾窩青年旅社」成為背包客的住宿天堂！旅社老闆會說英文，溝通不是問題！背包單人床（4~6人房）假日750元，平日650元。有提供早餐，還有開放式廚房、飲料bar讓客人自行選用！值得一提的是「洄瀾窩」裡設有「e-go台灣租車系統」，一樓不遠處還有「台灣好行」的車站牌，方便背包客旅客搭乘至花蓮各景點！高CP值的服務與價格，成為歐美觀光客「呷好倒相報」的熱門住宿地。

「台灣好行」縱谷花東線，便利旅客走訪花蓮各景點。（圖取自部落客「吳漾」Facebook）

●「台灣好行」、「台灣觀巴」好便利、特色旅遊也精彩

其實玩花蓮除有「台灣好行」或參加旅行團「台灣觀巴」包車、包吃、包住的旅程外，想要玩更特別、在地人深知的秘境也能參加花蓮當地旅遊業者的包裝行程。明利旅行社導遊黃崧粼透露，為讓更多人瞭解不一樣的花蓮，會先深入瞭解客人需求，依照其喜好規劃出特色旅行，如走訪東海岸看太平洋、深入農村體驗DIY、配合季節的賞鯨、金針花之旅等！旅客可在在花蓮火車站旅遊服務中心等待台灣觀巴和洽詢服務。

花蓮光復大農大富平地森林園區。

面對台灣觀光陷入危機，花蓮旅遊業者坦言的確有莫大衝擊！然也因此他們更體悟道「創意」、「故事」行銷才是關鍵！以花蓮好山好水為優勢，加上在地化特色、國際化多語服務，其實花蓮觀光前景仍大有可為！

花蓮吉安「慶修院」有濃濃的日式風情。（圖取自部落客「吳漾」Facebook）

然除招攬國際觀光客外，花蓮旅遊業者也希望國人多來花蓮走走！秋冬泡溫泉、東大門夜市嘗美味、清水斷崖賞絕景、慶修院品日式風情、瑞穗牧場看小牛、東華大學品歐風學院等！現在趕快相揪好友，來趟花蓮之旅吧！

(中時電子報)