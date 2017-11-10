MLB》達比修有回簽道奇？美媒預測：沒機會了

達比修有想回道奇贖罪，美媒大膽預測這難度不低。(美聯社)

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中時電子報

達比修有世界大賽連兩場出賽投得悽慘，如今成自由球員的他，雖表達想回道奇贖罪，不過美媒《FanragSports》記者黑曼(Jon Heyman)報導直言，這對道奇是頗具有難度的決定，因為達比修被預期能拿到超過1億美元的大約，「但道奇不太有機會再奉上這種合約給他。」

道奇砸錢不手軟，今年球季團隊薪資超越1億7970萬美金，高居全聯盟第一，但世界大賽卻輸給太空人，未能如願繼1988年後再奪冠。他們季後展開戰力重整，而第一步就是留住簡森(Kenley Jansen)、賈斯汀騰納(Justin Turner)和里奇希爾(Rich Hill)。

大聯盟記者葛尼克(Ken Gurnick)認為，道奇補強得著重右打左外野手、8局布局投手及先發投手；而先發投手較佳的3個人選中，達比修也是選項之一。但達比修雖世界大賽爆炸，仍是自由市場中極具價值的先發投手，黑曼推測看過達比修世界大賽表現的道奇，不會想砸大錢找他回來。

黑曼報導寫道，1名道奇競爭對手的管理階層人員推測，道奇簽回達比修幾乎是「不可能」。黑曼自己也認為，達比修想回道奇，儘管道奇管理階層未否決這可能性，「但有個問題是『他是否能抹去豪門球隊及隊友們，在他成為自由球員前對他的印象？』，想當然爾是不太可能。」

道奇若不簽達比修，還有什麼選擇？葛尼克認為光芒的卡布(Alex Cobb)跟洋基的皮內達(Michael Pineda)，有機會成為他們的人選。但光芒有開給卡布1年1740萬美金的合格報價，道奇想攔胡得付出選秀權；相較之下皮內達雖不用付出選秀權，不過他剛歷經韌帶移植手術，歸期未定。

(中時電子報)

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