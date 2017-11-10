不承認小國還搞空泛願望 趙少康：能不為台擔心嗎？

2017年11月10日 08:07 中時電子報 謝雅柔

廣播電視主持人趙少康說川普團結日韓，孤立北韓，尊重大陸布局已成為全球焦點，在這種國際情勢下，台灣定位在哪？他舉新加坡、瑞士為例，他說他們也有強大鄰國問題，但要先承認自己小，並規劃小而強的治國方向，但台灣不承認小，還搞出一堆空泛願望，「回想過去4、50年，再看看未來4、50年，你能不為台灣擔心嗎？」

美國總統川普展開亞洲行，此行將會見日本、南韓、中國、越南與菲律賓等5國領導人，此行預料聚焦北韓議題。而川普昨天在北京與習近平會談，雙方就多項重要議題如中美關係、雙邊貿易、北韓核武等達成了共識。

對此，趙少康在《蘋果》論壇中提到，台美關係的核心問題是美國需不需要台灣，替老美包圍中國大陸，執行火中取栗的高危險代工！潮流趨勢若變，台灣又淪為棄子，被打入冷宮。

趙少康認為，需要定位中國大陸，是可為台灣所用的棋子，必要時用來平衡美日，才可能在強國旁邊生存下去。他說台灣依靠其中一國，恐怕撐不了5年、10年，就會被再度進階的中國大陸逼入死角，到時美國武力干預台海危機的能力，恐會更弱而非更強。

趙少康舉新加坡、瑞士為例，他說這兩國也是小國，也有強大鄰國問題，但要先承認小並規劃小而強的治國方向。而台灣不承認小，煩而搞出一堆空泛願望，不僅勞民傷財做不到，還把時間都蹉跎掉。他說「回想過去的4、50年，再看看未來的4、50年，你能不為台灣擔心嗎？」

(中時電子報)