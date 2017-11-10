年輕人瘋買手機太浪費 李家同：從小應學唱漁光曲

iPhone X手機開賣，民眾排隊搶購。（資料照片 趙雙傑攝）

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中時電子報
/綜合報導

最近出iPhone X手機上市造成排隊風潮，其中不乏許多年輕人身影，清華大學教授李家同不解，好好的手機不用，卻忙著汰舊換新，實在是很奇怪的行為。他因此想起兒時學唱的「漁光曲」，希望小學生能學唱這首歌，從小體會儉樸的生活價值觀。

李家同在臉書PO文指出，有一家手機公司推出新款手機，好像很多年輕人連夜排隊去搶購，他們當然早就有了這家公司的手機，而且也用得好好的，可是現在必須丟掉原來的手機。對他來說，這是很奇怪的行為。

他說，手機處理相當麻煩，裡面有很多零組件，若處理不當會造成嚴重的污染。不僅如此，任何手機其實用了很多相當稀有的元素，這種元素逐漸減少，會對我們生活有絕對負作用。

年輕人大排長龍買手機的身影，讓李家同想起小時學會的一首歌「漁光曲」，裡面有兩句詞「爺爺留下的破漁網，小心再靠它過一冬」。對於他這種年紀的人，具有深刻的意義。

李家同說，自己與妻子並非出身赤貧家庭，但始終沒有浪費的習慣。襯衫領子壞了，就翻過來穿，去買車子永遠會問一句：什麼是最便宜的。他無意提倡過份節省，因為這會影響經濟的繁榮，可是浪費也是不對的，尤其應該知道珍惜我們的環境。動則拋棄好好的東西，會造成垃圾量大增，且很多電器的處理相當耗費國家財力。

李家同解釋，我們不能隨便將一支手機看成普通垃圾，如果將一支手機焚化，會造成空氣汙染，而且這個污染對人體是有嚴重害處的。這讓他想到，也許我們的小學生還是應該學會唱漁光曲。

(中時電子報)

文章來源：李家同臉書

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