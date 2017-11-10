大直最新吃喝購物去處 「MIDTOWN中城廣場」光棍節開幕

與台北萬豪酒店連通的「MIDTOWN中城廣場」，內有舒適咖啡店可供購物民眾休憩。(圖／姚舜攝)

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「MIDTOWN中城廣場」內亦有高檔女性保養品牌規畫的美容與spa中心進駐。(圖／台北萬豪酒店)
胡同燒肉在「MIDTOWN中城廣場」亦開有分店，客人可以在此吃到日本和牛燒肉。(圖／胡同)
「巧克力雲莊」在「MIDTOWN中城廣場」亦設有據點，販售頂級精品巧克力。(圖／巧克力雲莊)

台北大直再增標榜以生活美學打造，提供高質感吃喝購物的新去處！台北萬豪酒店「MIDTOWN中城廣場」將於11月11日「1111光棍購物節」正式開幕，集結歐式麵包店、川菜餐廳、義大利餐廳、巧克力店、起司暨高檔食材舖、日式燒肉店、文創商品，以及日本金屬器、茶藝、時尚品牌、咖啡廳、藝廊、頂級SPA館等櫃位，除為台北萬豪酒店房客打造「足不出戶、一站購足」休閒餐飲服務、並提供會展商務人士駐足的歇息處，同時也是大直品味消費族群，乃至大台北地區的休閒、飲食、生活享樂新去處。

為慶祝開幕，台北萬豪酒店「MIDTOWN中城廣場」在開幕期間(11月30日前)推出好禮相送活動，全館當日累積消費滿N1000元即可兌換抽獎券一張、累積消費滿2000元可兌換抽獎券兩張，依此類推。抽獎內容包括膠囊咖啡機、商場櫃位精選商品如紅酒、人氣川菜、文創商品、現沖茶及咖啡、SPA護膚療程免費兌換或體驗券。各品牌推出滿額贈禮、抽獎，及指定品牌優惠。

同時，自開幕當天11月11日上午11時起，「MIDTOWN中城廣場」亦將陸續推出時尚走秀、川菜嚐鮮會、頂級伊比利火腿現切秀、塔羅牌算命、咖啡職人教學。緊接著12日、17日、18日、19日，則將陸續舉辦翡翠鑑賞會、日本酒品酒會等活動，假日休閒可以前往看門道或看熱鬧。

連通台北萬豪酒店的商場「MIDTOWN中城廣場」，兩層樓建築共882坪，一樓九個品牌櫃位包含「名媛貴婦最愛麵包店」CLIMONTINE克莉蒙汀、備受矚目的義大利餐廳「IL MERCATO義瑪卡多」、人氣日式燒肉品牌「胡同燒肉10號店」、以販售數百種起司及松露、魚子醬等高檔食材著稱的「GW DELI GOURMET固德威餐桌」、擁有厄瓜多可可莊園的巧克力飲品甜點店「巧克力雲莊&提米可可」、結合中國復古風的文創品牌「MUSEUM GARDEN」、優雅演繹千年茶藝的「淡然有味茶文化會館」、四百年歷史的日本金屬器皿品牌「能作」、前衛濃艷的義大利匠藝時尚品牌「MAITRIX PHOENIX」

。二樓四個品牌則包含北投大地酒店的金牌新派川湘料理「奇岩一號」、咖啡輕食「CAFE de GEAR」、頂級SPA館「MIKOBEAUTE SPA & SKIN SOLUTION」、高檔藝廊「大藝術家」。台北萬豪酒店中城廣場地址：台北市中山區樂群二路199號(南側大門)

(工商)

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