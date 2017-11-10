中市五權國中師生手作獨木舟 多元學習有特色

2017年11月10日 10:33 中時 陳世宗

五權國中在大里區水岸公園舉辦「五權好舟到∼手作獨木舟下水典禮」。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局持續推展「親山近海樂遊屯戶外教育計畫」，今年度加入5所國、高中基地學校，目前共有21所學校發揮攜手共學精神，運用在地資源與學校特色，豐厚國中小及高中生學習經驗。

基地學校之一的五權國中9日在大里區水岸公園舉辦「五權好舟到∼手作獨木舟下水典禮」，師生暑假期間完成的3艘手作獨木舟風光下水，市府教育局副局長劉火欽出席見證創客(Maker)教育成果，更搭乘獨木舟體驗，祝福夢想啟航。

劉火欽表示，基地學校五權國中深耕戶外教育，以原有輕艇隊為出發點，規劃獨木舟體驗課程，讓師生從無到有，發揮創客精神動手做，從過程中相互學習、克服困難，順利在暑假期間完成獨木舟製作，很高興今日來見證、體驗，獨木舟不僅體現創客精神，也是一種結合生態與生活的活動，讓孩子們親近大自然、瞭解人與環境關聯，別具意義。

參與學生表示，「獨木舟製作過程需不斷打磨、矯正，步驟相當繁複！」、「很辛苦，但超有成就感！」，師生手作獨木舟主要使用木頭為骨架，船身以PVC透明布包覆，可從船底清楚看到河面，全長360公分、寬95公分、高70公分、重35公斤，可乘坐2人。

教育局指出，台中市「親山近海樂遊屯戶外教育計畫」結合學校資源與社區人文特色、產業文化，規劃具有在地特色的戶外教育課程，以師資專業社群進行課程發展與教學輔導以外，也分區規劃戶外移地增能研習、研發戶外教育課程模組，融入生活情境，拓展教師教學領域與視野。

今年度戶外教育基地學校新增五權、北新、日南及梨山中小學等4所國中，以及惠文高中，與原來16所國小，形成21所戶外教育基地，呼應12年國教共好、共學精神，透過國中小及高中不同教育階段基地學校的交流，分享推動戶外教育經驗，並結合特色遊學，推廣學生多元學習。

(中時)