取締非法白牌車 中市即日起強力執法

台中市政府交通局為保障搭車安全並維護合法計程車經營權益，即日起將聯合警察局、監理所，針對台中市各白牌車違規營業熱點強力執法！（陳世宗翻攝）

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台中市政府交通局為保障搭車安全並維護合法計程車經營權益，即日起將聯合警察局、監理所，針對台中市各白牌車違規營業熱點強力執法，同時並請市民提供非法LINE叫車群組作為證據，未來遭取締的非法業者，第一次將核處10萬元罰款，第二次則吊扣牌照、駕照。交通局長王義川呼籲業者切勿違規經營，以免受罰；民眾也不要搭乘，以保障自身安全及權益。

交通局於已邀集台中市各計程車公(工)會、警察局及交通部公路總局台中區監理所召開「台中市計程車業務座談會」，宣誓共同打擊非法業者，維護民眾搭乘合法計程車權益。

市議員何文海9日在議會質詢表示，台中市白牌車攬客情形嚴重，他曾在烏日高鐵站附近發現多輛白牌車攬客，希望市府加強取締。

王義川表示，台中市目前發現約有20個非法LINE叫車群組，為保障民眾搭車安全、維護合法計程車權益，即日起將聯合警察局、監理所，針對台中市各白牌車違規營業熱點強力執法。對於已加入相關LINE群組的民眾，也呼籲提供相關畫面作為證據。違規營業的業者第一次將依公路法第77條相關規定處10萬元罰款，第二次則直接吊扣牌照、駕照。

自從Uber於103年7月進入台灣市場，對計程車業者造成嚴重衝擊，交通部雖對Uber公司開罰金額累計已達8億元，使Uber短暫退出台灣市場，卻造成原Uber司機轉入地下化，透過LINE及其他通訊軟體繼續違法營業，已嚴重衝擊合法計程車業者生活。

交通局表示，依公路法第77條規定，未經核准經營計程車業之業者處新台幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰並勒令其歇業，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。

(中時)

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