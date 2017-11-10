黃創夏：蔡英文這政策 台灣贏了！

2017年11月10日 08:46 中時電子報 謝雅柔

台中市空汙嚴重。（資料照,陳世宗攝）

台灣中南部霧霾壟罩，高雄市路霧茫茫，連知名地標85大樓都近乎「隱身」。對此，資深媒體人黃創夏說蔡政府上上下下都知道問題出在哪，禍首就是持續攀高的火力發電廠所製造的汙染排放。他諷刺表示，「台灣人用肺發電，台灣霧霾超越中國，台灣贏了」。

黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，蔡政府上上下下都知道，讓全台灣雲霧繚繞的原因是不斷攀高發電量的火力發電廠。

總統蔡英文上任後推動「非核家園」，透過尋找替代能源、提昇發電效率等，讓台灣在2025年不必依賴核能發電的計畫。蔡英文總統今年3月參訪林口火力發電廠，再次重申政府推動能源結構轉型目標與決心。此外，蔡英文也曾表示燃煤發電是一種會影響空氣品質的發電模式，但是科技可以幫助解決問題。

黃創夏說因為蔡總統一聲令下，台電啟動一座座又一座「超超臨界」火力發電機組。而麥寮六輕的燃煤火力發電廠也都被要求全力配合，導致麥寮六輕燃煤火力發電廠的年度燃煤額度，竟然「提前用完」，在10月28日就把一整年的煤都給燒光了！

黃創夏說面對這樣大量創造PM2.5傷害台灣人的肺，還說「科技可以幫助解決問題」的蔡英文，「只能嘆：台灣人用肺發電，蔡英文讓台灣霧霾超越中國，台灣贏了」。

(中時電子報)