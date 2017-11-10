「為何勞工加班才能維持生活？」 呂秋遠突破盲點

2017年11月10日 08:56 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

在閣揆賴清德拍板下，行政院會昨通過《勞動基準法》修正草案，盼立法院本會期完成修法。呂秋遠質疑，此修法怎會是「勞資雙贏」？有人想過「為什麼勞工要加班才能維持生活？」

呂秋遠昨在臉書發文，以反諷筆法指，勞方可透過「有機會加班」賺更多的錢，不然薪資這麼低，怎麼養家活口？不加班要如何過日子、付學費？這得要感謝政府德政，不放寬，企業怎麼敢讓員工加班？員工如何賺錢？這叫做勞方贏。

呂秋遠表示：「但勞工無法養家活口，不就是薪資過低的問題嗎？為什麼要加班才能維持生活？」他說，蝶戀花，人愛錢，透過修法以後，我們才恍然大悟，「原來低薪工時長，就是身為勞工本來就該承擔的原罪。社工也是。」

行政院會昨通過《勞基法》部分條文修正草案。圖為行政院長賴清德。(黃世麒攝)

以下為呂秋遠昨臉書全文：

相較於行政院在今天通過勞基法修正草案，放寬加班時數，讓彈性工時變形為兩週，其實都是令人悲傷的。

這次的修法，號稱是勞資雙贏。以後可以讓企業最大限度的運用人力，在旺季的時候把過勞的員工忘記，企業可以賺到最多的錢，然後分一點點點給有機會加班的員工，這叫做資方贏。

至於勞方，可以透過「有機會加班」賺更多的錢，不然薪資這麼低，怎麼養家活口？不加班要如何過日子、付學費？這得要感謝政府德政，不放寬，企業怎麼敢讓員工加班？員工如何賺錢？這叫做勞方贏。

但是，勞工無法養家活口，不就是薪資過低的問題嗎？為什麼要加班才能維持生活？

蝶戀花，人愛錢，透過修法以後，我們才恍然大悟，原來低薪工時長，就是身為勞工本來就該承擔的原罪。社工也是。

(中時電子報)