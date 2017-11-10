邵庭曝結婚主因 竟與「聯合公園主唱」輕生有關

2017年11月10日 09:23 中時電子報 蘇士亨

邵庭昨天凌晨在臉書宣布結婚喜訊，正式升格人妻成為「丁太太」，立刻收到各界粉絲祝福，今天凌晨再度PO文，並道出為何會和老公互許終生，原來竟與聯合公園主唱查絲特輕生有關。

邵庭表示從小到大的感情路，讓自己明白要的是什麼樣的感情，對方不需要家財萬貫，只要能夠熱愛工作、認真活著，就是值得託付終生的男人，像老公總以讓她吃飽睡好為優先，此外不僅體諒她的工作內容、時間，對她的壞脾氣壞毛病也全然接受，所以早在很久以前早視為能互許終生的男人，至於為何會結婚?主要是與聯合公園主唱輕生有關，因為夫妻倆都非常喜歡該樂團，原本安排好十一月要飛到東京看他們演唱會，無奈竟發生此憾事，而當時老公一句「我們的人生 已經有一件事情是永遠無法完成了」，也讓她意識到人生無常，既然認定彼此那就攜手走下去。

對於升格為丁太太，邵庭表示生活並沒有太大不同，與婚前一樣沉浸在幸福中，現在唯一的心願，就是每天都想著能多當一天丁先生的老婆，這樣就已足夠，接著放上兩人雙手帶著婚戒的照片，讓粉絲直呼甜炸了。

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【邵庭臉書全文】

從小到大的感情路

讓我明白了 自己要的是一段什麼樣的感情

不需要浮華的物質享受

也不把富幾代看在眼裡

早就明白

我的另一半 不用是個超級有錢人

只要熱愛自己工作 認真的工作認真的生活著

這樣的男人 才是我所崇拜的

最最重要的 就是愛著我 對我好

哪怕是全身上下只剩下十塊錢

他也會先讓我吃飽睡好的男人

閃光哥 是個非常體貼的男人

貼心照顧我 無怨言愛著照顧著一直激增的屁污們

體諒我的工作內容 工作時間

對於我的壞脾氣壞毛病 全然接受

我無厘頭的個性 隨之而來的莫名其妙行事風格

閃光哥也總是笑著溫柔的配合著

其實

早就認為

他是我願意託付終身的男人

閃光哥更是只要我願意 他一定會立刻娶我的男人

但是即便已經有這樣的想法和認知

對結婚沒有憧憬的我

總是認為 只要開開心心在一起就好了

不結婚沒關係啦

閃光哥 也是選擇尊重我

是的

他就是這樣的愛著我

那麼 為什麼今天我會成為丁太太？

今年七月 發生一件令人痛心的事情

聯合公園的主唱 查斯特·班寧頓

在2017 年 7 月 20 日逝世

我跟閃光哥 都非常喜歡他

我看過他們三場演唱會 閃光哥一場都沒有看過

我們已經安排好 今年十一月要一起飛到東京巨蛋看他們的演唱會

事情發生的當天下午

閃光哥說了一句話

"我們的人生 已經有一件事情是永遠無法完成的了"

當下 我因為這句話完全傻住了

是的

這件事情 就算我們計劃好安排好

一切都覺得在自己的掌控之中

但是卻是再怎麼樣 都無法做到了

人生好無常的感觸 這輩子沒有在我心裡這樣的抨擊著

我愛這個男人

我們彼此都認定了，是要一起牽手走下去的人

我認為 開開心心在一起就好

覺得事情都在我的安排之中

但是 我真的不知道未來會發生什麼事情

人生無常

既然已經認定了這個永遠對我比自己好的男人

那麼

我只是單純的想要把握可以當丁太太的日子

就是這麼簡單

於是

當天晚上在煮飯的時候

我告訴閃光哥 我決定要結婚了

我想要我的人生可以多一天當丁太太

所以 我們結婚吧！

這不是個浪漫的故事

可能 也不是大家所期待所以為的方向

也沒有賺人熱淚的求婚

但這是生活 是真實的感觸

都已經認定了彼此 那就好好珍惜把握吧

變成丁太太 我們的生活沒有什麼不同

一樣開心 一樣幸福 一樣的相處 一樣被疼愛著

一樣柴米油鹽醬醋茶

但是 真的真的 心裡很踏實

我享受著身為丁太太的現在

我是丁太太！

總是開玩笑的跟身邊的朋友說

是因為我美國老公不在了

所以要趕快抓住台灣的老公

但是

真的真的

發生了這樣心碎的事情

才能更感受的到心裡的聲音

我好想能夠多一天當丁先生的老婆

就只是這樣而已！？

(中時電子報)