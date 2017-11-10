台中國際旅展今起大台中國際會展中心登場

2017年11月10日 09:36 工商 曾麗芳

台中國際旅展今（10）日起至13日、一連4天於大台中國際會展中心登場！主辦單位-台中市旅行公會表示，展出陣容涵蓋海外觀光局、品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、美食伴手禮等，紛紛針對年末清年假、海外跨年的連續假期祭出清倉價，也特別瞄準明年寒假、春節假期早鳥商機，無論短程線或長程線，業者爭相祭出優惠價搶客！

該公會表示，對於想出國但預算有限的人，可選擇吉帝旅遊的最省荷包專案，「驚喜澳門自由行」3日遊1,999元起；黑皮假期推出寒假期間「韓國賞冰雕+滑雪5日」，旅展含稅價1萬2,999元、馬來西亞+新加坡雙樂園5日遊，含稅價1萬7,500元；明年春節只要請3天就能玩歐洲10天，興國旅行社推出「歐洲之星奧捷10日」，旅展特價6萬5,980元起！

此外，國旅業者也爭相祭出優惠促銷案。例如9月底剛開幕的台南大員皇冠假日酒店，本次首度於台中旅展展出，祭出雙人住宿原價1萬2,320元（含兩客早餐），旅展優惠價4,200元，等於下殺3.4折。

想參加部落深度旅遊的民眾，也可選擇出發旅行社推出的南投雙龍部落2日遊，含住宿每人3,299元；另準備搶攻寒假親子商機的鈴鹿賽道樂園，也強打4.7折的優惠，樂園雙人暢遊套票1,100元。

主辦單位表示，除了最優惠的旅遊商品外，大會再加碼展期4天共計將送出1,100個限量福袋，凡具有入場資格之來賓（現場購100元全票或持平日 / VIP免費入場券者）即可排隊參加抽獎，天天送出港澳機票、住宿券、湯屋券、餐券等多項好禮，袋袋都有獎；凡逛展民眾於摸彩填寫區填寫完整資料，還可抽國內星級飯店住宿券。

(工商)