砸7千萬買鍋10人赴義大利監工 哪家公司福委會這麼凱？

2017年11月10日 09:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

買不鏽鋼鍋跑到義大利監工，國營事業福委會會不會太扯？！有媒體爆料，中油職工福利委員會訂購一批7000萬元不銹鋼鍋組，有10人接收招待，遠赴義利大「廠驗」，被質疑是在搞自肥。福委會主委羅世隆回應說，10天行程10人自假，費用先由廠商先行墊付再匯入。

根據蘋果日報報導，引起爭議的福利品採購案，是中油職工福利委員會今年8月通過決議的。中油福委會主委羅世隆表示，福利金每年約6億元，多用於員工生育、結婚、子女教育等相關補助，今年結餘約7000萬元，因此採購這批義大利鍋具組。福委會以每組4600元和代理公司正合村購買鍋具，總價約6900萬元，要分送1.5萬名會員。

被質疑福委會委員搞自肥，羅世隆解釋說，10人赴義大利是為確認鍋具品質，全部人都是自假前往，且10天行程都在工廠內，到時會全程拍照錄影。至於旅費的部份，羅世隆說，原由義商支付住宿與機票8到9萬元，但考慮觀感決定由廠商先墊旅費，回國後10人再匯給廠商。

不過，中油福委會的說明似乎愈描愈黑。網友批，「正常出國會請廠商先代付然後歸還，還是會直接刷自己的卡呢？是原本要接受招待嗎？」「1個人就可以搞定的事，要10個人過去，7000萬不拿來國內旅遊，促進國內觀光，跑去爽玩義大利。」「這就是為什麼一般民眾，普遍對公務體系，國營事業觀感不佳的原因。」

(中時電子報)