美國防授權法 考慮台美軍艦互靠 邀台參加「紅旗」軍演

美國會考慮邀請台灣軍方參加每年在美舉行的「紅旗」等軍事演習。圖為台灣空軍F-16戰機。(本報系資料照)

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中時
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若未來美台軍艦可互訪停靠，基隆艦(圖)可停泊夏威夷和關島。(資料照，李其樺翻攝)

美國「2018 財政年度國防授權法」（FY2018 NDAA）國會參眾兩院軍事委員會完成協商的版本9日正式出爐，同意依據《台灣關係法》和六項保證重申對台灣承諾，加強美台國防合作，並認為應考慮重建美台軍艦互訪停靠的可行性，同時邀請台灣軍方參加每年在美舉行的「紅旗」等軍事演習。

在這項逾2400頁的法案中，有關台灣部分清楚明列，依據《台灣關係法》和六項保證重申對台承諾，雙方政府合作，提高台灣自衛能力，是美國的政策。

法案指出，國會認為，美國應該強化和提升與台灣長期戰略夥伴和合作關係，包括軍備銷售正常化，提供台灣需要的防禦以確保台灣有充分自衛能力；邀請台灣軍方參加軍事演習，像是「紅旗」軍演；實踐與台灣高級軍官和資深官員的交流計劃，增進兩軍關係；支持並加強培訓和軍員交流；在西太平洋與台灣海軍進行雙邊海上演習。

對於各界關切的美台軍艦靠泊，這項兩院達成共識的法案認為，「應考慮重建雙方海軍軍艦相互停靠的可行性和可能性。」

值得注意的是，先前參眾兩院軍委會各自通過的版本中都要求美國國防部長就包括美台軍艦互訪互靠，於明年9月1日前提交評估報告。這項要求並未出現在9日公布兩院軍委會完成協商的法案中。

法案中並要求美國國防部收到台灣遞交的軍售要價書後，需在120天內向國會軍事和外交相關委員會提交報告，報告內容包括台灣提出的軍需物資現況，以及是否符合美國在《台灣關係法》下的義務。

此外，在法案生效後180天內，國防部和國務院須每半年定期向相關委員會簡報台灣面臨的安全挑戰，以及美台軍事合作情況，包括台灣提出的軍售要價書，不論是否簽核，行政部門都要向國會簡報。

這項法案將在參眾兩院各自進行表決，待兩院全院通過，送交白宮，經美國總統川普簽署後才生效。一般預期，這項法案可望於12月送達白宮。

(中時)

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