姦殺女童又逃死 刑法修法後幾乎不會判死

性侵殺害小六女童的蔡榮樹（中）被判無期徒刑定讞。（報系資料照 張嘉文攝）

友善列印
中時電子報

北市27年前一起六年級女童遭性侵殺害命案，最高法院9日依強制性交故意殺人罪，判決兇嫌蔡榮樹無期徒刑定讞。性侵殺人原本是唯一死刑之罪，但我國現行法律已將「絕對死刑」全數修改為「相對死刑（可判處無期徒刑等其他刑罰），犯下性侵殺人案的被告，多數逃過一死。

南港女童遭姦殺 惡狼逃死確定

1990年5月7日，蔡榮樹混在幫小孩送便當的家長中，進入南港成德國小活動中心，見被害女童落單，佯裝老師要求幫忙到頂樓搬東西，卻在樓梯間用膠帶纏住她的眼、口及雙手，性侵得逞後將她悶死。

逍遙法外21年，蔡榮樹2011年才因在高雄市旗津區性侵弱智女子，遭警方採驗DNA查辦，被發現嫌涉南港姦殺女童案。最高法院9日判決指出，蔡的行為觀念嚴重偏差，但原無意殺害女童，為免引起他人注意，用手摀住女童口鼻致死，所以判處無期徒刑並宣告褫奪公權終身，全案定讞。

1999年4月刑法修法，將絕對死刑修改為可處死刑或無期徒刑的「相對死刑」，從此犯下性侵殺人案的被告，多數逃過一死。《自由》報導，文化大學法學院長許惠峰說，修法或許是從人權角度出發，但我國殺人案的刑度相較於先進外國偏輕，加上無期徒刑者只要關25年即可聲請假釋，根本無法完全讓有高度再犯可能性的性侵殺人犯與社會永久隔離。

(中時電子報)

兩度「壁咚」強吻學妹 男耍帥不… 社區保全帶小六女童上摩鐵 飲料…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。