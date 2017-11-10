姦殺女童又逃死 刑法修法後幾乎不會判死

2017年11月10日 10:06 中時電子報 張達智

北市27年前一起六年級女童遭性侵殺害命案，最高法院9日依強制性交故意殺人罪，判決兇嫌蔡榮樹無期徒刑定讞。性侵殺人原本是唯一死刑之罪，但我國現行法律已將「絕對死刑」全數修改為「相對死刑（可判處無期徒刑等其他刑罰），犯下性侵殺人案的被告，多數逃過一死。

1990年5月7日，蔡榮樹混在幫小孩送便當的家長中，進入南港成德國小活動中心，見被害女童落單，佯裝老師要求幫忙到頂樓搬東西，卻在樓梯間用膠帶纏住她的眼、口及雙手，性侵得逞後將她悶死。

逍遙法外21年，蔡榮樹2011年才因在高雄市旗津區性侵弱智女子，遭警方採驗DNA查辦，被發現嫌涉南港姦殺女童案。最高法院9日判決指出，蔡的行為觀念嚴重偏差，但原無意殺害女童，為免引起他人注意，用手摀住女童口鼻致死，所以判處無期徒刑並宣告褫奪公權終身，全案定讞。

1999年4月刑法修法，將絕對死刑修改為可處死刑或無期徒刑的「相對死刑」，從此犯下性侵殺人案的被告，多數逃過一死。《自由》報導，文化大學法學院長許惠峰說，修法或許是從人權角度出發，但我國殺人案的刑度相較於先進外國偏輕，加上無期徒刑者只要關25年即可聲請假釋，根本無法完全讓有高度再犯可能性的性侵殺人犯與社會永久隔離。

(中時電子報)