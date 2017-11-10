「熊讚」原形就在動物園！「黑熊森林歷險記」體驗營招生中

2017年11月10日 10:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2017年可是「熊讚」風光年！成功行銷世大運，多次搶走台北市長柯P的光芒！連差點「失業」也有一堆人搶著要！話說你可知設計發想也是來自台灣唯一的熊科動物「台灣黑熊」嗎？台灣黑熊在台灣森林生態系中曾長期扮演著舉足輕重的角色，可惜在諸多不當人為活動影響下，如今牠們的野生族群卻早已瀕臨滅絕。

106年12月16-17（六、日）兩日，台灣黑熊與你相約在動物園唷！（台北市立動物園提供）

為此，台北市立動物園特別邀請台灣黑熊保育協會和許多關心台灣黑熊的保育夥伴們，於106年12月16-17（六、日）兩日，共同辦理兩梯次的「黑熊森林歷險記」體驗營，網路報名日期自 11月10日（五）上午10點開始，額滿為止。邀請大家背起輕便的行囊，跟著我們一起去發掘屬於台灣黑熊的專屬秘密，進而號召更多人關心牠們的生存與未來。體驗營名額有限，喜愛台灣黑熊的民眾記得趕快上網去登記唷！。

由台北市立動物園與台灣黑熊保育協會共同舉辦的「黑熊森林歷險記」親子體驗營活動，規劃了3個小時豐富精采的課程，包含「黑熊大使見面會」，由負責照顧台灣黑熊食、衣、住、行和育樂的保育員，細數住在動物園裡的台灣黑熊們，生活上的點點滴滴及動人心弦的小故事。

在諸多不當人為活動影響下，台灣黑熊的野生族群卻早已瀕臨滅絕。（台北市立動物園提供）

「黑熊森林保育行動」特別請到台灣黑熊保育專家群，分享目前所從事有關台灣黑熊保育的行動及研究；「黑熊森林探險趣」跟著專業嚮導，走入台灣黑熊活動的森林環境，用心觀察和記錄，挑戰你能發現多少台灣黑熊出沒的痕跡？透過活潑有趣的互動式課程，讓小朋友和家長們瞭解保育台灣黑熊刻不容緩的急迫性，一起支持並實踐台灣黑熊與棲地環境保育行動！

由於棲地破壞、人為干擾等問題，許多台灣本土野生動物的生存都面臨重重危機，如何讓牠們能夠繼續生存於山林間並繁衍後代，絕對是我們大家必須共同努力的重大目標。這次「黑熊森林歷險記」的研習對象為國小三到六年級的親子（民國94年9月2日至民國98年9月1日期間出生者），統一採「伊貝特報名網」線上報名。

報名日期自 11月10日（五）上午10點開始，額滿為止。體驗營名額有限，想要獲取更多台灣黑熊知識的親子記得趕快上網去登記。活動詳情請參閱台北市立動物園機關網站，106年12月16-17（六、日）兩日，台灣黑熊與你相約在動物園唷！

(中時電子報)