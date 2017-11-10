首次遠距飛行 陸自製C919客機啟程赴西安

2017年11月10日 10:15 中時電子報 李靖棠

據中國新聞網報導，由中國商飛研發製造、日前又一次完成試飛的C919客機，計畫於今日從浦東基地飛往西安閻良機場，不僅開啟首次遠距飛行，也意味著首架C919客機，即將進入下一步的研發試飛和適航取證工作。從今年5月首飛開始，C919飛機已完成多次滑行和5次試飛，地面人員與工程師已能詳細掌握了飛機的各項特性，並在檢查了液壓、發動機、起落架、燃油等系統工作後，確保萬無一失下才准許赴西安。

由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。

不過，雖已多次試飛成功，C919客機未來即將面臨的最大挑戰，就是申請適航證書（certificate of airworthiness）。報導中指出，中國商飛早已向中國民用航空局（CAAC）申請合格證書，並於日前也向歐洲航空安全局（EASA）型號合格證，想要跨足國際航線和向海外銷售，歐盟與美國的認證就必須取得，否則飛機將無法實際營運升空。而目前，C919客機國內外的用戶已達到27家，訂單總數達到730架，讓下一階段的認證任務更顯得關鍵。

(中時電子報)