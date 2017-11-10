北市托育資源再擴點 共可收托逾60嬰幼兒

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北市府持續增加托育資源，9日宣布「關渡托嬰中心」、「大龍社區公共托育家園」、「永春社區公共托育家園」正式成立。這3處都是協調國中、小閒置空間設置，關渡托嬰中心可收40名2歲以下嬰幼兒，大龍、永春是社區型，各可收12名。

這3處托育據點分別委託馬偕醫護管理轉科學校、福智文教基金會、台北市保母成長促進會辦理。市府統計，全市現在已經開辦15家公辦民營的托嬰中心，關渡為第16家，社區公共托育家園則已有13家，大龍、永春讓數量累積至15家，也是大同區與信義區的第一家。

社會局表示，托嬰中心、社區公托收托條件為滿2足月、未滿2足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於台北市滿6個月。托嬰中心收費每月1萬1000元，社區公托為1萬45000元，本月11至15日開放參觀與報名，15日晚間抽籤。

台北市長柯文哲今天出席聯合開幕典禮致詞時表示，關渡托嬰中心是台北市第16個托嬰中心，大龍、永春則是第14跟15個社區公托，感謝學校願意釋出多餘空間，也感謝3家NGO願意承接。

柯文哲指出，他上任前就有育兒津貼跟15家托嬰中心，後來新增嬰幼兒物資交流中心，也開始推廣社區托育。因為公辦民營托嬰中心雖然效率比較高，但有時地點不容易尋找，拓展進入社區後，一開始3保母照顧10個孩子，後來發現4保母照顧12個是比較恰當規模。

另外，大家說生第一胎跟祖先交代，第二胎市府就加碼補助，加上保母媒介平台，希望透過這些東西，讓台北市托育環境變得比較友善。

(中時)

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