保全疑下藥迷昏小六女 帶到摩鐵摸下體

55歲翁姓社區保全被警方拘提偵訊。（呂筱蟬攝）

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呂筱蟬

一名家住桃園市八德區國小六年級女童，家中只有一位罹患癌症正在化療的媽媽及1歲半的妹妹，家屬在網路上爆料指控，社區管理員疑似利用平日雙方熟識關係，把女童帶往汽車旅館性侵，中壢警方9日晚上將該名55歲翁姓保全拘提到案，他也初步坦承犯行。

女童家屬在網路上控訴，由於平時管理員與社區孩童互動良好，還會在大廳教他們寫功課，而且之前也曾假日帶女童出去玩，單親媽媽才放心將女兒交給管理員。但最近一次回家後告訴姑姑，管理員阿伯對她脫褲子並撫摸下體，才趕緊將人帶到醫院驗傷並報警。

在社工人員詢問之下，才知道從國小四年級開始，女童每次跟阿伯出去，吃完早餐後就會很想睡覺，這次有看到飲料有粉狀物，但阿伯說是維他命，最近學校有教不能讓男生觸碰身體，所以有警覺硬撐著，最後還是睡著了，等到醒來時就發現阿伯正在脫她褲子。

警方則表示，該名保全任職4年，本月5日上午，他先誘騙女童要帶她去吃早餐及看電影，後來疑似在女童飲料中下藥把人迷昏，帶到中壢區的汽車旅館，保全供稱，僅脫下女童褲子後撫摸下體，否認有進一步的性侵行為，訊後依性侵害犯罪防治法移送法辦。社區主委得知後，已聯繫保全公司要求2天內更換管理員。

(中時)

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