中市西屯「無名水煎包」 餡多皮薄吃出好口碑

台中西屯區西屯路三段和福康路口的「無名水煎包」，是皮薄餡多的爆漿水煎包。（盧金足攝）

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「無名水煎包」外皮香酥脆，包餡之前都要先用磅秤秤重量。（盧金足攝）
「無名水煎包」熱賣的高麗菜和韭菜冬粉，老闆大方的包進滿滿餡料。（盧金足攝）

吃水煎包會爆漿！位在台中西屯區西屯路三段和福康路口的「無名水煎包」，開店快10年，吃出好口碑，不只包進高麗菜和韭菜冬粉滿滿餡料，最特的是，每張外皮的麵粉糰都要秤過重量，包出超薄的外皮，煎到酥黃又酥脆，吃起來還會有高麗菜汁的菜甜滋味，韭菜香更是大滿足，爆漿口感讓很多民眾成鐵粉，中午以後必定報到，水煎包當正餐或點心兩相宜。

「水煎包的餡因為包的飽滿，外皮愈薄愈難包，員工有的學上2、3個月才順手！」無名水煎包陳姓老闆以料好味實在的水煎包出名，雖然位在西屯區，還有外縣市民眾聞香而來，排隊美食的吸引力強強滾。

真材實料是老闆的撇步，人氣水煎包外皮Ｑ嫩，無名水煎包用的是甜脆高山高麗菜，韭菜冬粉的韭菜香，吃起來有飽足感又不必擔心熱量過重，而且吃水煎包的麻吉是醬料，無名水煎包還有一罐獨家的特製辣醬，老闆說，因為沒有添加防腐劑，必須2天製作1次，好吃到還有客人希望他們能外賣。

無名水煎包從西屯路三段起家，沒有店名沒有店面，但好吃生意自然好，還有打電話外送服務，現在無名水煎包紅到在中科附近開分店，因為現包現煎現賣，新鮮材料限時限量，排隊才買的到皮薄餡滿爆漿水煎包，每日下午12點到晚上7點為營業時間，賣完為止，平價親民的水煎包，老闆後來才因原物料上漲調價，現在1個賣18元，2個35元。

無名水煎包價錢：1個18元、2個35元

位置：台中市西屯區西屯路三段與福康路口

營業時間：12：00-19：00

周日公休

(中時)

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