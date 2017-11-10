老公無照騎紅牌重機 撞上分隔島妻女雙亡

2017年11月10日 10:39 中時 陳心瑜

劉姓男子9日晚間無照騎乘借來的紅牌重型機車，撞上分隔島，妻子和僅10個月大的女兒當場遭拋飛不治。（陳心瑜翻攝）

新北市37歲劉姓男子9日晚間9時許無照騎乘借來的BRP Can-Am紅牌重型機車，行經蘆洲區環堤大道、接近捷運蘆洲機廠周邊時，不明原因失控高速撞上分隔島，後座未戴安全帽的26歲李姓妻子和僅10個月大的女兒當場遭拋飛，頭部重創不治，後方剎車不及的吳姓騎士也遭波及，事故釀2死2傷，車禍原因仍待警方進一步釐清。

劉男的妻、女急因傷勢嚴重，警消雖然立即將他們送往新光醫院急救，但兩人因當場遭拋飛，傷勢嚴重，急救後仍回天乏術，而劉姓男子全身擦傷、手部骨折尚無大礙；吳姓騎士手腳擦傷，並無大礙。兩人就醫後已返家休息。

警方對劉姓男子、吳姓騎士酒測，發現兩人酒測值為零，但發現劉姓男子竟然沒有大型重機駕照，劉男坦言「車不是自己的」，因平常有參加重機車隊，自己有一輛2輪黃牌重機，價值160萬的重機是和車友借的，未料卻發生憾事。

警方調查劉姓男子一家三口從士林用餐完要返回蘆洲住處，行經區環堤大道520巷30之1號附近時，劉男以超過時速70的速度撞上中央分隔島，他向警方供稱當時為從外側車道切至內側車道時，左前輪不明原因失控才會撞上，但原因仍待警方調查。

警方指出，劉姓男子因傷勢不嚴重，已先請他返家休息，並對他開出「機車負載人員或物品未依規定者，處新台幣300元至600元罰款」，其餘肇責仍在調查釐清。

(中時)