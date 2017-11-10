日本流通業奧客多？員工被逼下跪、聽訓險耳聾

2017年11月10日 11:06 中時 黃菁菁

在顧客至上、服務第一的日本，有7成在流通業上班的人曾經歷過惡質訴怨，惡劣的案例有，「顧客讓我正座兩個小時，聽他大聲教訓，害我單耳聽不見了」、「因為點數輸入錯誤，被顧客要求下跪道歉，還喊我是罪犯」、「被酒醉的客人毆打腹部」。

NHK報導，由超市、百貨公司、便利超商等流通業工作人員組成的勞動工會「UA ZENSEN」，從今年6月至7月針對全國5萬多會員首度做了一項針對奧客的問卷調查，結果發現有3萬6千人、7成以上的工作人員曾被顧客暴言相向、說教。

奧客的最多行為是「暴言相向」，占49%；其次為「一直重覆同樣的訴怨內容」，占29%；「說教等權威、傲慢的態度」，占27%；「性騷擾」占10%。有90%的人因為奧客的行為而感到身心壓力，還有359人因此患了精神疾病。

更惡劣的案例是，有男員工說:「顧客讓我正座約兩小時聽他教訓，直到我單耳都聽不見了」，有女員工說:「客人好幾次用手腕抵我的胸，我向上司報告，但上司怕會演變成大事而不予理會，害我患了精神疾病。難道我就沒有人權嗎？」

有女店員說，去年超市辦活動，只要買超過一定金額就可以抽獎換贈品，1位中男顧客明明超過抽獎次數，卻說自己是這家店的上賓，每天都買很多東西，要求應有特殊待遇，我拒絕他後他就大聲說:「你不聽我的，我就到網上留言板，把你的姓名公開投書。」。

女店員表示，被這位顧客糾纏了1個小時左右，他大聲的吼叫，叫得我心跳加快、手發抖，很害怕會被他怎麼了。他還說: 「你算什麼東西，我可以很簡單的就讓你丟工作。」。

「UA ZENSEN」流通部門社會政策部長安藤賢太表示，「流通業界與客人接觸的機會多，長年來都說『顧客就是上帝』，但沒想到在現場的工作人員是如此的辛苦。雖然有良心的顧客占大多數，工會除了要求企業要採取毅然的態度去面對過份的訴訟外，還將要求政府修法，保障勞工的權利。」

(中時)