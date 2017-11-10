沙烏地王子官員涉貪腐逾千億 200多人遭拘捕訊問

沙烏地阿拉伯王子兼億萬富豪Alwaleed bin Talal。(美聯社)

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中時電子報

沙烏地阿拉伯近日發動大規模貪腐調查，發現過去幾十年來遭到系統性賄賂和侵占的金額超過1,000億美元，目前已有超過200人被訊問，涉案層級最高到上級王子。

週六晚上起沙烏地政府發動反貪腐行動，檢察長莫傑布(Sheikh Saud al-Mojeb)說，目前已傳喚208人前來接受訊問、其中7人偵訊後請回、未起訴。他表示有證據顯示違法行徑相當嚴重，但強調沙烏地一般商業行為不受影響，只有1人的銀行帳戶遭到凍結。

目前已揭露的貪腐規模非常龐大，莫傑布說根據過去三年來的調查，過去幾十年來估計至少有1,000億美元被貪官汙走或侵占。

莫傑布不願透露這些被訊問的人是誰，但傳出這些人包括影響力龐大的商人、部長和上級王子，傳聞包括億萬富豪發明家兼王子的Alwaleed bin Talal原本是國家衛隊指揮官但週六遭撤職的王子Miteb bin Abdullah、前利雅德省省長的王子Turki bin Abdullah。其他非皇族但傳遭拘捕訊問的人有電視台老闆、前政府投資單位主管、前皇家法庭主管，以及沙屋地賓拉登建築公司主席Bakr Binladen。

其中有些人傳出被關在位於首都利雅德外交區的5星級麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)中，其他付費的住戶周六因此被要求讓出房間，而飯店也自周日起就大門深鎖。

(中時電子報)

文章來源：Saudi anti-corruption probe 'finds $100bn was embezzled'

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