抵制凱美收購 大毅科董座涉操縱股價遭約談

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電子元件製造商大毅科（2478）的江姓董事長兼總經理，疑不滿凱美（5317）提出的24.76元公開收購價，董事會通過啟動庫藏股，買回自家股票1萬張，鞏固自家股權，從今年1月20日的22.05元，一路飆升到至2月23日的27.5，站上近幾年最高點，桃園地檢署以江男違法操縱股價行為，嚴重影響證券市場交易秩序，10日指揮北市調查處搜索公司和江男住辦，朝違反證券交易法偵辦。

檢調指出，62歲的江男為抵制凱美公開收購大毅公司，在62歲劉姓副總經理、65歲林姓、70歲王姓和57歲張姓董事組成董事會決議後，於今年1月20日至2月23日，由44歲賴姓和49歲彭姓財務主管，以收購大毅公司庫藏股名義，自市場上大量收購大毅公司股份，藉此操縱股價，將股價拉抬超過凱美公司公告的收購價格，使凱美公司併購大毅公司的公開收購程序破局。

檢調指出，大毅公司以遠高於市價的價格收購自己公司股份，非理性的投資行為致公司受到鉅額損害，嚴重影響證券市場交易秩序，更造成大毅公司及股東受損，依違反證券交易法非法操縱股價和特別背信罪嫌搜索調查。

當時市場人士就解讀，雖然大毅不排斥在產業、策略和凱美合作，但大毅科的帳上現金高達13億元，桃園、大陸的土地資產都位於精華地段，價值誘人，凱美的出價24.76元卻只貼近大毅科第3季的每股淨值，讓大毅覺得「不夠有誠意」而「開戰」。

(中時)

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