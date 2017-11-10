音緣際會、傳愛偏鄉，公益演唱會11.5登場。

2017年11月10日 10:56 中時 粱俊華

中華愛悅公益慈善發展協會理事長夏月琴。(張曜提供)

中國國民黨前主席洪秀柱。(張曜提供)

活動邀請多位知名的公益歌手，圖為主持人徐加玲(左上)、歌手蘇愛倫(右上)、歌手鮑正芳(左下)、歌手孫向瑩(右下)。(張曜提供)

活動邀請多位知名的公益歌手參加演出，包括歌手葉諾帆(左上)及張蓉蓉(右上)。(張曜提供)

社團法人中華愛悅公益慈善發展協會，與中國時報，日前針對花東地區弱勢團體、偏鄉學童、身心障礙者、獨居、失依老人舉辦了一場公益演唱會，湧入500多位關心東部弱勢的朋友參加；中華愛悅公益慈善發展協會視花東偏鄉地區人口嚴重外移，小學也因招生不足也面臨廢校，學生轉至更遠的小學就讀，因此，在台東縣成立了莿桐書屋為能繼續輔導當地學童的功課及給予孩子們家庭...等相關協助。

活動邀請多位知名的公益歌手參加演出，國民黨前主席洪秀柱受邀參加上台致詞，節目正式開始，由東南西北節目主持人徐加玲盛裝出場，觀眾掌聲如注，小調歌后蘇愛倫以一首經典民歌＜月琴＞揭開序幕，天涼好個秋主唱鮑正芳接棒，令全場近600位觀眾嗨到最高點，孫越叔叔女兒孫向瑩更是以＜就在今夜＞帶動活動另一波高潮，新生代台語歌手葉諾帆以渾厚的歌聲讓在場的女生觀眾為之驚豔，台語歌手張蓉蓉充滿感情的歌聲壓軸演出。

社團法人中華愛悅公益慈善發展協，秉持著「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的理想；長期關注東部原住民部落，年青人口外流嚴重問題，造成東部高齡化比例比其他地區高，再加上長期的社會資源不足，偏鄉地區的獨居老人及弱勢家庭的孩子，缺乏照料，尤其是偏鄉的弱勢孩子所面對的，不僅是單一的課業問題，更背負著家庭和社會環境多重問題成為弱勢中的弱勢，更迫切需要的是整個社會的支撐與關懷。

同時，世界華人佛教「鳩摩羅什」心念羅什【點亮中華民族文化復興之旅】臺灣文化巡禮 暨 中華海峽兩岸婦女開愛協會【佛心大愛無國界傳愛偏鄕】團結齊心做公益，本次活動以花東偏鄉中低收家庭及獨居、失依老人為主要扶助對象，希望能夠透過社會的號召力與參與，使關懷像陽光一樣無所不在，並以實質行動關懷弱勢族群、促進社會公益，期待各界善心人士伸出援手，共襄盛舉。

您的一小步，是改變偏鄉學童希望的一大步，也期待各界善心人士及企業的援手，一起來翻轉偏鄉弱勢學童的未來。

(中時)