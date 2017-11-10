赴日機械人比賽 海東國小賽前與當地學生交流回憶深刻

2017年11月10日 10:48 中時 程炳璋

台南市安南區海東國小前年到日本參加國際機器人比賽，去年開始趁比賽前夕與日本小學交流，今年8日再度赴日參賽，9日與日本加賀市「庄」小學進行一天交流，兩校學生打破國際語言隔閡，4小時互動熱絡，學校認為，參加賽事只是附加價值，跨國互動對孩子人生影響更深。

海東國小去年與加賀市立片山津小學交流後，今年有17位學生赴加賀市參加國際機器人比賽，35位親師生9日和日本加賀市立庄小學校進行校際交流活動，一進校門口就看到一大群孩子揮舞著國旗歡迎，感到備受尊榮。

日本的「庄」小學全校僅116位學生，海東國小學生5位小朋友介紹學校校園、跨國合作、鼓隊、溜冰、臺灣暗蟬及偏鄉服務等學校特色，日本師生對台灣的小學有多元課程與上千學生感到驚訝。

海東學生接著體驗日本小學傳統文化，包括陀螺、紙鶴、書法、跳繩、劍玉，二個學校學生玩在一起，雖然剛開始有語言差異，但彼此的熱情互動，讓孩子漸漸更熟悉相處。孩子沒有因語言造成隔閡，成為國際交流意外成效。

兩校學生在中午用餐後一起逛校園，經過一天的相處，海東學生9日下午離校，準備11日的比賽，日本小學生依依不捨，還有學生留下眼淚。

海東國小教務主任洪駿命表示，每年帶學生參加機器人比賽，現在覺得賽前與日本學生的互動，對孩子的感受更加重要，比賽只是附加價值，在孩子的世界建立跨國際的友誼，是他們一生的回憶。

(中時)