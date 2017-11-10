公墓納骨櫃整修弊案 檢調約談彰市長邱建富

針對第一公墓納骨櫃整修工程期間疑似涉入弊案，檢調約談彰化市長邱建富(中)等10人。（資料照，謝瓊雲攝）

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針對第一公墓納骨櫃整修工程期間疑似涉入弊案，檢調約談彰化市長邱建富、代表會主席楊惟欽、副主席陳文賓，與公所內相關承辦課室人員等10人。（謝瓊雲攝）

彰化縣調查站10日一早前往搜索彰化市公所及彰化市民代表會，針對民政課前年辦理彰化市第一公墓新設納骨櫃整修工程期間疑似涉入弊案，約談彰化市長邱建富、代表會主席楊惟欽、副主席陳文賓，與公所內相關承辦課室人員，總計約談10多人。

彰化地檢署襄閱檢察官林漢強說，本案是縣調站接獲檢舉後報請檢方指揮，檢舉指彰化市公所前年辦理彰化市第一公墓新設納骨櫃整修工程期間，市民代表會以監督工程為理由，組成專案小組，但實際上對於工程執行卻百般刁難，承包廠商最後不堪其擾而表示願意交付賄款；因此檢方指派檢察官蕭有宏指揮法務部調查局彰化縣調查站偵辦。

彰化檢調經布線、清查相關資金往來、工程進行狀況後，10日上午一早8點不到，即由檢察官蕭有宏、董良造、余建國、吳宗達等4人，指揮彰化縣調查站，兵分五路搜索彰化市公所、市民代表會及廠商營業處等地，並同步通知涉案之主管課長、公務員、廠商到案。

檢方強調，彰化市長邱建富目前是以證人身分，而主席楊惟欽因人在國外，尚未到案，將儘速進行偵訊、及比對調閱、搜索之卷證，查明涉案情形。

根據了解，日前彰化縣調站也曾接受雲檢指揮前往雲林縣台西鄉公所搜索，該工程案的承包商與彰化市公所工程案為同一人，目前遭收押中。

(中時)

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