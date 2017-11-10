中市拓展東協市場 率團馬來西亞策展拚商機

2017年11月10日 11:05 中時 盧金足

「台灣形象展」在馬來西亞開幕，「台中好生活館」超人氣。（台中市府提供）

「2017台灣形象展」今年在東協各國巡迴舉行，與台灣經貿關係密切的馬來西亞為壓軸站，台中市工商發展投資策進會邀請10家台中優質業者一同前往參展，並在現場策畫「台中好生活館」，推廣台中代表性的食品、精密等產業，開幕首日即吸引許多當地廠商洽談合作，藉由參與海外活動，為台中業者創造商機，也宣傳明年世界花卉博覽會。

「台灣形象展」昨日開幕，工策會總幹事蔡世寅介紹「台中好生活館」的特色，並邀請馬來西亞民眾一起到台中參加明年花博。包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平、外貿協會董事長黃志芳、亞洲台灣商會聯合總會總會長拿督江文洲，以及馬來西亞首相東亞特使拿督斯里張慶信與大馬商界個社團領袖等貴賓都到場共襄盛舉。

蔡世寅表示，為協助台中業者爭取商機，搶攻東協市場，市府除了輔導業者與當地廠商商機媒合，連結馬來西亞當地台商人脈，也協助了解前進南向市場的注意事項，以爭取更多訂單，相信台中高品質產品，將是進軍南向商機最有利的條件。

他也指出，有鑑於馬來西亞來台觀光客一向是東協國家中為數最多的國家，藉此參展也宣傳花博盛事，相信能為台中帶來更多觀光人潮。

工策會強調，此次與工策會一同前往馬來西亞參展的廠商包括耿舜的食品包裝機、琪泰的精密壓鑄、鐵碳的魔法吸盤及掛鉤、苔曙的塑膠食具，以及食品類長松食品、萬里晴、頂裕食品、白面東、正昇及歐客佬咖啡等特色產業代表，預計將吸引許多當地廠商洽談合作事宜，締造合作良機。

(中時)