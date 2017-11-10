花蓮農創之旅》客家歐吉桑玩有機！用百合治好馬英九的咳嗽

2017年11月10日 10:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

花蓮掀起「野百合運動」？前總統馬英九和現任蔡英文總統也「參一腳」？而這一切居然是和來自花蓮壽豐鄉的客家歐吉桑有關！工科背景的江玉寶是在地農民，這些年來他思索環保、生態對大自然的影響，發揮創意，將自家農場從轉型做「有機」！標榜種植無毒農業，培育出總統國宴上的料理食材 「食用百合」！據說馬前總統也是百合愛好者，還因為食用這個治好咳嗽呢！

美麗的百合花，其球根也可作為「食用百合」呢！

●傳承客家「好客」情！有機農場好好玩

過去想到客家村，大多數人印象可能是「桃竹苗」，然事實上客家分佈極廣，以花蓮縣來說，吉安、壽豐鄉就有不少「花東客家庄」！來到客家村當然要體驗當地人的「好客」與「熱情」！而壽豐鄉除花生有名，有個名為「江玉寶有機農場」近年來成為當地熱門觀光景點！

地點如人名！從「江玉寶有機農場」這個名字就可看出端倪！農場主人江玉寶是個50多歲的客家歐吉桑！戴著小白帽，掛著「小蜜蜂」，和顏悅色地和農場來客問好！江玉寶可是花蓮第一批無毒農業示範戶，繼承父親的農場，在前幾年有感環保生態理念，決心從事有機栽培。

走進江玉寶的農場，會看到一長排白色大型網狀溫室！殊不知裡面可是藏有很多秘密呢！

這些年來，農場積極拓展觀光，由江玉寶擔任解說員，和大小朋友講解「有機農業」栽培與知識！走進江先生的農場，會看到一長排白色大型網狀溫室！江玉寶透過「溫室裡的廚房」的主題─以獨特溫室栽種空間，引進荷蘭泥碳土以離地栽培法種植小黃瓜、彩色甜椒和山苦瓜等。農作物標榜有機無毒，成為許多餐廳指名蔬果來源！

江玉寶研發的「百合」標榜有機無毒，也是馬英九、蔡英文總統國宴上的菜單原料。

●有機農場的「野百合」運動！兩代總統皆愛

除有機蔬果美味外，其實江玉寶可是全台灣開發「食用百合」的先驅呢！過去台灣吃百合的人口不多，然事實上百合好處多多！據《本草綱目》記載，百合有潤肺止咳、寧心安神、補中益氣等功效！然想要買到新鮮、健康的百合，在台灣可是頗有難度！

農場裡的「3D百合彩繪」，看得出江玉寶對百合的用心！他也期盼有機百合能讓人吃得健康與「百年好合」！

然這也讓江玉寶找新商機！於是他聯合產銷班成員自國外引進亞洲型百盒種球大批種植！初期江玉寶找不到訣竅，種植的百盒幾乎都枯萎了，球根也不能用！然江玉寶堅持不放棄，詢問學者、上網自學，在心愛妻子的支持下，夫妻倆終於種出健康無毒的百合！

「食用百合」料理可做多種變化！綠豆湯加上百和既清爽又開胃！

透過口耳相傳，江玉寶的百合成為知名餐廳的材料首選！連食用百合大國的日本大使品嚐過，也大力稱讚江玉寶的百合比日本產的還好吃！話說前總統馬英九先生多年前受邀中廣去上節目！那時馬總統因感冒，在節目錄音中不停咳嗽！於是節目主持人的媽媽就推薦馬先生食用江玉寶的百合！沒想到馬總統吃了三周百合後，咳嗽的情況大有改善！而隔年國宴上菜單，也出現了江玉寶的百合！

有趣的是，馬總統卸任後，小英總統的國宴菜單也有江玉寶的百合！江先生笑說，他在花蓮掀起了一股「野百合運動」！即使種植有機比噴灑農藥辛苦的多，然他也希望大家能吃得健康與安心！

玉寶先生居然能將兩段小黃瓜接起來！原來秘訣是江玉寶的小黃瓜是「有機」的，因此內含豐富果膠，所以才能黏起來。

●「小黃瓜」變魔術！為什麼折不斷？

除聽江玉寶說有機、談農業外，來到農場怎麼不能親手觸摸農產品的質感與溫度呢！在江玉寶的溫室農場裡！大小朋友可以體驗摘蔬果，結實壘壘的木瓜做好日光浴，等待小朋友來品嚐；飽滿的青椒躲在葉子後，眼光要銳利，才能找到新鮮的！

在江玉寶的有機農場裡可以採摘各式新鮮蔬果。

值得一提的是，有多年導覽經驗的的江玉寶不僅口若懸河，還會「變魔術」呢！只見剛從溫室拔下的「小黃瓜」，喀擦成兩截，江先生居然能將兩段小黃瓜接起來！原來秘訣是江玉寶的小黃瓜是「有機」的，因此內含豐富果膠，所以才能黏起來！品嚐到100％的鮮味與滿足。

江玉寶農場裡有「誠實商店」上面寫著，如果有人想買農作物可洽談主人！然遇到主人不在，請自己秤重好算好價格，將錢投入小紙袋中。

●誠實商店售有機！只因相信「人性本善」

農事體驗加上江玉寶幽默生動有趣的講解，這些年來農場總是絡繹不絕！除百合銷售、江玉寶也研發出能消脂、降血糖的「苦瓜茶」！農場中的一景也讓人驚豔，小白版上填寫著各種農作物的價格，前方擺著一個秤重！上面寫著，如果有人想買農作物可洽談主人！然遇到主人不在，請自己秤重好算好價格，將錢投入小紙袋中。

這種標榜「誠實商店」不是沒人做過，過去也曾傳出有人濫用他人好心，讓主人大虧本！然江玉寶卻笑說，他並不會看重那麼多，他相信「人性本善」，即使這次有人拿的比實質多，但他也會覺得這份福報下輩子會還給他！

江玉寶在自家農場溫室前訴說對台灣農業的未來與夢想！

●台大碩士成徒弟、盼更多年輕人返鄉拓農業

台灣近年來面對少子化衝擊，許多偏鄉人口外移嚴重，家鄉只剩下老年人和幼童！加上農作辛苦，許多人也不想從事這勞苦功高的事業！江玉寶坦言，自己雖然是農家第三代，但讀法律系的兒子卻對農事沒有多大興趣！

在江玉寶有機農場裡，可親自體驗摘蔬果的樂趣！圖為青椒！

他也曾苦惱過家傳事業無人可繼承！沒想到這些年來年「青年返鄉務農」謂為一股風潮，經由媒體不斷報導，許多青年擁抱大地、追逐夢想、堅持理念的故事在年輕人中流傳，激起更多人對於從事農業的憧憬！他現在就有6名徒弟，其中不乏台大農業系所的碩博士生，定期來花蓮學習他的農業傳承與知識！

花蓮壽豐鄉縱谷花東花海2016年以迎接新年的孔雀造型地景為主體，吸引民眾爭相合影。（本報系記者 張祈攝）

江玉寶欣喜台灣農業有了「繼承者」，但他希望有更多人瞭解台灣農業的可貴、珍惜花蓮的美與好！讓這片淨土永流傳！下次不妨來趟花蓮之旅吧！到壽豐品嚐到地客家菜，來江玉寶有機農場走走！一棵百合種子在花蓮土壤裡成長茁壯，如同百合花語「心想事成」，也讓我們看到台灣美麗的未來！

(中時電子報)