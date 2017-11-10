MLB》大聯盟銀棒獎出爐 艾爾圖維連四年得獎

2017年11月10日 11:08 中時電子報 蔡銘仁

今年堪稱太空人艾爾圖維(Jose Altuve)豐收的一年！在年度MVP還未公布前，他先獲年度最佳球員跟美聯傑出球員獎，大聯盟今(10日)公布象徵強打的「銀棒獎」得主，打出MVP級身手的艾爾圖維無意外名列其中，這是他生涯七個球季第四度獲獎，同時也是連四年獲此殊榮。

銀棒獎是對各個位置打者的肯定，此獎並非由美國棒球作家協會(BBWAA)票選，而是把投票權交由各隊總教練跟教練，禁止投給自家球員。艾爾圖維今年打擊率4成46、上壘率4成10和5成47皆為生涯最佳長打率，同時24轟和81分打點都是美聯二壘手次多，自2014年後連續第四年拿下銀棒獎。

除艾爾圖維，巨人捕手波西(Buster Posey)生涯第四度獲獎，兩人並列為今年得獎次數最多球員。另，史坦頓(Giancarlo Stanton)本季轟出傲視全聯盟的59轟，繼2014年後第二度獲獎，同時歐蘇納(Marcell Ozuna)生涯首度獲獎，馬林魚同年誕生兩名銀棒獎得主，是隊史頭一遭。

而這次18名得獎球員中，有8人是首度獲獎，包括洋基的桑契斯(Gary Sanchez)和「法官」賈吉(Aaron Judge)，印地安人的林鐸(Francisco Lindor)和MVP呼聲也不小的J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)，以及新科世界大賽MVP史普林格(George Springer)。

以下是完整名單：

美聯(*為首度獲獎)

捕手：*桑契斯(Gary Sanchez)，洋基。

一壘手：*荷斯莫(Eric Hosmer)，皇家。

二壘手：艾爾圖維(Jose Altuve)，太空人。

三壘手：*J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)，印地安人。

游擊手：*林鐸(Francisco Lindor)，印地安人。

外野手：*賈吉(Aaron Judge)，洋基。

外野手：*史普林格(George Springer)，太空人。

外野手：J.厄普頓(Justin Upton)，天使。

指定打擊：克魯茲(Nelson Cruz)，水手。

國聯(*為首度獲獎)

捕手：波西(Buster Posey)，巨人。

一壘手：戈史密德(Paul Goldschmidt)，響尾蛇。

二壘手：墨菲(Daniel Murphy)，國民。

三壘手：艾瑞納多(Nolan Arenado)，洛磯。

游擊手：*柯瑞西格(Corey Seager)，道奇。

外野手：布萊克曼(Charlie Blackmon)，洛磯。

外野手：*歐蘇納(Marcell Ozuna)，馬林魚。

外野手：史坦頓(Giancarlo Stanton)，馬林魚。

投手：*溫萊特(Adam Wainwright)，紅雀。

(中時電子報)