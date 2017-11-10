大型LNG液化天然氣船 首航抵達中油永安廠碼頭

2017年11月10日 13:21 中時 郭韋綺

中油董事長戴謙、RasGas公司全球銷售總監Ali K Al-Kaabi，及船東公司MOL等人見證27年來首次停靠。

航行14天，滿載天然氣大型(Q-FLEX) LNG液化天然氣載運船「AL AAMRIYA號」，從卡達出發，10日靠卸高雄永安天然氣接收站碼頭，在中油董事長戴謙、RasGas公司全球銷售總監Ali K Al-Kaabi，及船東公司MOL等人見證27年來首次停靠。為因應大型LNG船入港，天然氣接收站碼頭已完成全港疏浚工程，具備靠卸大型LNG船，開啟台灣運氣新里程碑。

今天首航，上午9時，天然氣載運船緩緩開進中油永安廠北碼頭，進港前鳴笛聲，震撼人心，象徵朝向潔淨能源、非核家園發展，接著拖船噴水表達歡迎。

中油董事長戴謙表示，中油與卡達簽約購買進口天然氣，從船運運輸到台灣，運輸船則是向日本船公司承租，因船隻滿載吃水12米深，為能讓LNG船靠卸，近期完成永安港航道及港內水域疏濬工程。

戴謙說，台灣能源佈局是2年後達到完全供電穩定，這是邁出重要一大步，另外民生用電更穩定、安全。

以往停靠卸收傳統型船，運載量6.2萬噸，為能跟國際接軌，升級成大型LNG船，這艘是全球第二大LNG船，屬於馬紹爾群島籍，船身315公尺，滿載裝載量達9.5至10萬噸。

(中時)