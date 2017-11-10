眼瞼下垂像「沒睡飽」 男子意外檢查出腦中風

2017年11月10日 11:25 中時 倪浩倫

「你怎麼沒睡飽？」一句簡單的關切，竟意外救了一名中風患者！一名50歲的男性，日前左側眼瞼突然嚴重下垂，且眼球還「歪一邊」，經眼科檢查後，先是確診神經性的後天性眼瞼下垂，更進一步發現已有輕微腦中風，症狀在緊急治療後已改善。

收治該病例的書田診所副院長廖士傑說，眼瞼下垂有分先天性和後天性，而後天性的佔比約超過99％，病因包括神經病變、肌肉無力、眼瞼肌鍵鬆弛或斷裂、外傷等4種，患者會因為眼瞼下垂，就算有睡飽也會顯得無精打采，且因為上方視野遭到眼瞼遮蓋而缺損，患者必須努力「睜眼」來維持視力，進而漸漸出現單側的抬頭紋。

上述患者本身就有三高的疾病，日前突然出現左側眼瞼下垂，得努力睜眼才能看得清楚，使得眼眶又痠又累、還出現明顯抬頭紋，且患側的眼球還往外側「歪一邊」，驚覺不對勁而就醫，確診神經病變導致的後天性眼瞼下垂，且進一步檢查還發現，原來他已有輕微腦中風，進而合併動眼神經麻痺所致，經腦中風治療後，症狀已明顯改善。

廖士傑進一步補充，日前有名55歲女性，長期有眼瞼下垂現象，經檢查為肌肉無力型的後天型眼瞼下垂，前一晚睡再飽，都還是被同事認為沒精神，經檢查為肌肉無力型的後天型眼瞼下垂，且病因是「自體免疫」出問題，淋巴球過度旺盛，所幸產生淋巴球功能的胸腺還未出現腫瘤，趕緊給予藥物來改善異常的免疫狀況，順利解除眼瞼下垂的狀況。

廖士傑強調，眼瞼下垂除了影響外觀和視野，也是自身健康出問題的警訊，當自己覺得、或常被外人說「怪怪的」、「是不是沒睡飽」，就該提高警覺，適時就醫接受檢查治療，平時也應多吃蔬果，來維持眼瞼的結締組織健康。

(中時)