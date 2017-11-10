一甲子意義不凡 元長鄉運結合國中60慶驚喜

元長國中60周年校慶結合元長鄉運，校方準備了大蛋糕，出現令人驚喜的神秘祝福。（許素惠攝）

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元長國中60周年校慶結合元長鄉運，校方準備了大蛋糕，出現令人驚喜的神秘祝福。（許素惠攝）

元長鄉運結合元長國中60週年校慶運動會10日上午盛大舉行，各年級都展現不同特色的展演主題，最特別的是，一座一人高的超級大蛋糕，由全場大小朋友一起吹蠟燭，鄉長李泗濱、校長文須琢等人共同切蛋糕，蛋糕裡面迸出了祝賀元長國中生日快樂的學生，驚喜又滿歡樂。

鄉運結合學校一甲子的生日，意義不凡，今年新接任校長的文須琢引領師生呈現老校既傳統又創新的氛圍，一進校門口的「校慶祈福圖卡」，每個年級各有不同主題，國一為學校慶生，國二感恩，國三升學祈福。前庭搭建了兩座「童軍精神堡壘」作為入口意象。中間「文化走廊」兩側有豐富的教學成果佈置，以及美術班的作品展覽。各班學生的「創意入場」極有特色，結合生命教育、性別平等教育、反毒宣導的歌舞表演。

文須琢表示，60周年代表完美的一甲子，該校校務蓬勃發展，上周剛榮獲全縣讀者劇場第一名，為了分享校慶喜悅，特地舉辦街頭歌舞快閃，明天還有「校友回娘家」活動，今天切的是假蛋糕，「校友回娘家」當天切的是六層真蛋糕，歡迎校友和退休老師母校，一起巡禮老校園，觀賞影懷舊影片，回憶過去美好時光。

(中時)

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