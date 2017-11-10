王儲扶正？ 俄媒爆：沙烏地國王將於兩天內退位

2017年11月10日 11:48 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網（Sputnik news）報導，石油大亨沙烏地阿拉伯王室，近日來因為宮廷鬥爭和反貪罷官等事務，頻頻躍上國際版面，也讓新王儲穆罕默德·薩勒曼（Mohammed bin Salman）成為焦點人物之一。該報導引述伊朗國營電視台（Press TV）的報導，爆料指出現任國王薩勒曼（King Salman of Saudi Arabia）將可能在未來兩天內，宣布引退，並將王位交給王儲繼承。沙國阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）一度在推特上登出該文章，但目前已經刪除，對此一傳聞，利雅得（Riyadh）官方至今仍無任何回應。

現年31歲的穆罕默德·本·薩勒曼，是國王與第三王妃法赫達（Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalayn）之子，出生於沙國大港吉達（Jeddah），畢業於沙烏地國王大學（King Saud University）法律學系。2009年踏入政壇，成為時為首都利雅得（Riyadh）省長父親的特別顧問，直到2013年接替納伊夫親王，出任皇家法院院長一職為止。在父親被命為王儲後，他也於2014年被任命為國務大臣，協助處理國政。翌年父親繼位後，穆罕默德·本·薩勒曼成為最年輕的國防部長，並兼掌經濟和發展事務委員會。

現年31歲的薩勒曼王儲（圖左），日前曾出訪華府，與美國總統川普（圖右）會談。（圖/美聯社）

現任國王薩勒曼（King Salman of Saudi Arabia）於6月份突然宣布，罷黜原王儲納伊夫（Muhammad bin Nayef），改由自己的親生兒子穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammad bin Salman Al Saud）接替。新王儲上任後，大刀闊斧進行社會經濟改革，不僅開放女性獨自開車，更打擊王室中貪腐的成員，並積極推動國營石油公司（Saudi Aramco）公開上市，讓這位年輕的繼承人快速累積名望，倘若兩日後真的提早即位，也將成為沙烏地阿拉伯獨立以來，第一位第三代紹德家族的國王。

(中時電子報)