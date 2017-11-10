NBA》球星飆分秀！哈登大三元技壓詹皇

哈登10日單場投進6顆三分球，拿下35分、13助攻與11籃板的大三元演出。(美聯社)

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中時電子報

「大鬍子」哈登與「小皇帝」詹姆斯10日上演球星飆分秀！哈登貢獻35分、13助攻與11籃板的大三元演出技壓詹皇，帶領火箭有驚無險以117比113力挫騎士，勇奪4連勝，目前9勝3敗戰績，再跟勇士並列西區第1位置。

火箭雖在上半場一度領先雙位數，卻因騎士替補前鋒傑夫格林第2節獨拿18分，打完上半場，火箭反以2分落後，不過火箭擅長的三分火力在下半場徹底發揮，搭配拚命爭搶進攻籃板，末節一波11比2，火箭重新領先13分之多。

可是騎士沒打算就此認輸，在詹姆斯領軍下，打到最後1分39秒，騎士追到111比112緊張局面，幸好接著哈登高吊妙傳卡培拉扣籃完成三分打，詹皇雖馬上追回兩分，卡培拉卻在最後10秒籃下補進，總算敲定火箭的勝局。

哈登除了拿下本季第2次，且是生涯第33次大三元，也有5抄截、1火鍋，艾瑞克戈登20分，卡培拉貢獻19分、13籃板與4火鍋，其中包含最後關頭賞了詹姆斯1記麻辣鍋，阿里查17分，塔克11分、9籃板。

火箭除了全場投進16顆三分球，險勝最大關鍵在於鞏固籃板優勢，全場搶下45個籃板，比起騎士多出19個，其中火箭搶下17個進攻籃板(卡培拉與塔克各搶6個)，騎士卻僅4個進攻籃板，雙方禁區優劣相當明顯。

詹姆斯交出33分、7助攻與4籃板，除了帳面成績不如哈登，詹皇更出現離譜9失誤，傑夫格林貢獻全隊次高27分，洛夫雖拿17分、6籃板與4助攻，卻在最後關頭提前犯滿離場，J.R.史密斯13分。

(中時電子報)

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