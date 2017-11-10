好萊塢性騷滾雪球 艾倫妻控席格「拉拉鍊」

2017年11月10日 12:28 中時電子報 高德順

好萊塢性醜聞一波未平一波又起，最新一起性騷擾指控的雙方當事人來頭都不小。這回提出性騷擾指控的，是美國脫口秀女王艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的妻子、波夏德蘿西（Portia de Rossi）。被指控的是八0年代動作片巨星史蒂芬席格（Steven Seagal）。

蘿西在推特指控，面試史蒂芬席格的電影時，他在辦公室對她說，「在螢光幕後培養化學反應也是很重要的」，然後席格開始拉下褲子拉鍊，蘿西跑出去找她的經紀人求救，結果經紀人竟回：「噢，我不知道他不是妳的菜。」

艾倫挺妻子指控史蒂芬席格性騷。(圖/翻攝艾倫推特)

蘿西推文沒有說明事發的確切時間。

澳洲出身的蘿西以美國電視劇「艾莉的異想世界」（Ally McBeal）成名，九年前與艾倫結婚。艾倫也轉推妻子貼文力挺，並說：「我以我的妻子為榮。」艾倫推特有超過7500萬粉絲追蹤。

史蒂芬席格八0年代因為動作片成名，現已65歲，席格之前已傳出數起類似指控，針對最新指控，席格尚未回應。

(中時電子報)