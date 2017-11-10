美共和黨參選人被爆曾和14歲少女上床 黨大老籲退選

2017年11月10日 11:55 中時電子報 郭美孜

美國共和黨參選阿拉巴馬州議員一職的候選人羅伊·摩爾(Roy Moore)，被爆料32歲時曾經和一名14歲少女上床，儘管他的選情看俏但共和黨大老紛紛呼籲他退選。

現在已經53歲的受害者蕾‧科夫曼(Leigh Corfman)向媒體爆料，她在1979年在一間法庭外遇見摩爾，當時她在走廊上的座椅等待母親，當時是助理檢察官的摩爾說要陪她一起等，還跟她要了電話。幾天後摩爾把科夫曼帶到家裡發生關係，最後科夫曼要求送她回家。除了她之外，另外還有3名女性指控摩爾在她們16到18歲時和她們交往，但未發生關係。

摩爾嚴詞否認這些指控，表示這完全虛假和是政治攻擊，他在推特上指控這是要讓「像你我一樣、保守基督教徒閉嘴」的陰謀，並表示自己永不會放棄奮鬥。他在民調中選情一直贏過主要對手民主黨候選人Doug Jones，摩爾將代表共和黨在12月12日角逐美國司法部長賽申斯(Jeff Sessions)空出的、阿拉巴馬州的議員職位。

但現在共和黨參議院領導人Mitch McConnell呼籲如果指控是真的摩爾應退選，前共和黨總統參選人克魯茲(Ted Cruz)以及其他議員等也表示同意。黨內大老、前共和黨總統候選人麥凱恩(John McCain)和南達科他州議員John Thune都同聲表摩爾應立即退選，麥凱恩說這些指控深深令人不安。

(中時電子報)