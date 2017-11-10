川普在大陸最後一「推」：習近平是中國人民強大代表

美國總統川普，今早搭機離開中國大陸。(路透社)

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中時電子報
／綜合報導
中國國家主席習近平與美國總統川普昨在北京人民大會堂見記者。圖為習近平揮手致意。(中新社)

美國總統川普訪問中國大陸3天，今早9時左右離開，前往越南參加APEC。他在大陸最後一「推」，寫著「習近平是中國人民的強大代表」。

川普今離開中國大陸前，在推特上寫著：「我和習近平主席的會談，在貿易和北韓問題上都是非常有成果的。他被高度尊敬，是中國人民的強大代表。和他與彭麗媛夫人在一起時光，真是太棒了！」

川普上任總統後首訪亞洲，到中國大陸前兩站是日本和南韓。

(中時電子報)

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