解缺才、缺工 賴清德：鬆綁移民、產業升級

友善列印
中時
張理國

行政院舉行缺人才、缺工記者會，國發會提出21項策略因應留才、攬才、育才問題；勞委會則提出「媒合就業開發勞動力」、「改善低薪創造友善職場」、「產學雙贏縮短學用落差」三大政策方向，希望解決缺工問題，行政院長賴清德不滿外國人士來台只有居留鬆綁，要求研議「移民政策」，至於缺工問題，賴揆表示，談缺工不能不談「產業升級、技術創新」，否則未來勢必面臨缺工。

行政院說明「缺人才」對策，國發會針對留才、攬才、育才各提出7大策略，包括審查中、及已完成立法的租稅優惠措施，內容涵蓋綜合所得稅法調降最高稅率到40%，「產創條例」最近三讀通過內容，以及「外國專業人才延攬及僱用法」，賴清德說該法是攬才最大利器，但對於政策鬆綁外國人士取得國籍竟然不在攬才策略中，賴揆強調，「談攬才不可能不談移民政策」，指示相關部會提出具體有效方法，創造友善移民環境。國發會副主委高仙桂表示，過去以來專業人才來台增加非常緩慢，只有3萬2000人左右，但台灣在海外工作的約有72萬人。

勞動部則針對「缺工」問題，提出「媒合就業開發勞動力」、「改善低薪創造友善職場」、「產學雙贏縮短學用落差」三大政策方向，勞動部次長廖蕙芳說，到今年二月底，產業空缺數約23萬3000人，制造業空缺數8萬8000人，金屬製品製造業空缺約一萬人，機械設備製造業空缺約7800人，批發及零售業空缺4萬3000人，住宿及餐飲業空缺1萬7000多人，希望透過三大政策解決缺工問題，目前核准引進外勞，只有實際配額的60%左右，還有引進空間，但政府希望以本國勞工來填補缺工。

賴清德結論時說，談到缺工，不能不談產業升級技術創新，目前失業率3.77%，假設一千萬勞動人口，潛在能提供的就是37萬7000人，不談產業升級，未來勢必會面對缺工問題。

(中時)

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