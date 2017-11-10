誆賣潮鞋詐財母子幽靈抗辯判重刑

2017年11月10日 12:55 中時 王己由

林姓婦人與她的涂姓兒子，佯稱認識NIKE高層，可進口厲害的潮鞋邀人投資，賺錢後大家平分，被害人匯款2690萬多元，毫無獲益憤而提告詐欺。案經台北地方法院審理後，依詐欺罪判林婦有期徒刑2年6月、判涂有期徒刑2年。

2013年8月，林婦在台北市住處向被害人誆稱她的兒子經營潮鞋貿易，認識NIKE高層，買賣價差高達五至六成、獲利良好，誘使被害人出資投資潮鞋貿易買賣。

被害人誤信，從2013年8月16日到2015年4月9日，用自己與向親戚籌來的款項匯給林女母子共2690萬7650元。2015年9月，被害人要求取回本金及獲利，林女母子卻一再以「美國海關通關有問題」、「美國發生暴風雪」等藉口推託，被害人這時覺得有鬼，因此提告。

北院審理時，涂辯稱確實與人合作潮鞋貿易，還稱被害人給的錢是向「摩曼頓」、「尚智」、「英博斯坦」等體育用品店進貨；林女則推稱，款項都給兒子再交給經銷商，細節她不清楚。

法官依涂男提供的交易對象調查，發現大部分是「摩曼頓」員工。但證人證稱沒有賣潮鞋，只販屬平民路線鞋；有人則說根本不認識林女母子；更有人爆料涂曾打電話，請他不要理會法院的證人傳票。

法官認為，林女母子的辯解，根本無稽之談，犯後以出口卡關、暴風雪以致遲延出貨等問題，作為法律上超越被告答辯、防禦必要範圍的「幽靈抗辯」，進一步折磨被害人身心，浪費司法資源、毫無悔意，分判這對母子2年半、2年有期徒刑。本案可上訴。

(中時)